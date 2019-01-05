Я дійсно отримувала задоволення від гри, – Цуренко про вихід у фінал турніру в Австралії

Українська тенісистка Леся Цуренко вийшла у фінал турніру в австралійському Брісбені. У півфіналі вона здолала японку Наомі Осаку, яка входить у топ-5 тенісисток світу.

Цуренко перемогла суперницю за трохи більше, аніж годину гри, вигравши обидва сети – 6:2, 6:4.

"У першу чергу я дійсно отримувала задоволення від гри. Просто відчувала себе добре на майданчику, думала про кожний розіграш, як про найважливіший. Я не сказала б, що це був мій найкращий теніс, але я зіграла на досить високому рівні", – зізналася після матчу тенісистка.

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Цуренко також відзначила, що дозволило їй зіграти таким чином.

"Думаю, під час міжсезоння і в минулому році моєю метою було змінити свій стиль гри та стати більш агресивною на корті, атакувати на кожному м'ячі і йти до сітки, коли у мене є шанс. Я багато треную таку комбінацію, атака та вихід вперед, і в правильні моменти це спрацювало. Перше, що я сказала своєму тренеру після закінчення матчу, мовляв, я три рази ходила до сітки в останньому геймі і це здорово. Я відчуваю, що досягаю того, чого хочу", – розповіла Цуренко.

Варто зазначити, що це вперше у кар’єрі Цуренко вийшла у фінал турніру категорії WTA Premier. Раніше вона виграла всі 4 фінали турнірів менш престижною серії WTA International.

"Звичайно, це особливе досягнення. Моя кар'єра не складалася дуже гладко, але зараз я відчуваю, як це здорово, що я можу так налаштовуватися, ставити перед собою такі цілі. Я в передчутті від тих результатів, які я можу досягти в майбутньому. На Premier суперниці по фіналах з більш високим рейтингом, ніж на International, але я сподіваюся, що зможу виграти всі свої фінали. Не знаю, просто зараз я в такому передчутті від матчу, я не боюся грати у фіналах, я просто виходжу на корт і насолоджуюся моментом", – розповіла Цуренко.

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Перемога в головному матчі змагань в Брісбені підніме Цуренко на 23-ю позицію в світовому рейтингу. В іншому випадку вона буде 24-ю, що також буде особистим рекордом. У фіналі українка зіграє з представницею Чехії Кароліною Плішковою.