Я дійсно пишаюся тобою, – Кличко відверто привітав Усика з нагородою "Боксер року"

Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко привітав абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика з нагородою "Боксер року" за версією журналу The Ring.

Відповідний пост Кличко зробив на своїй сторінці в Twitter.

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Я просто хочу привітати свого земляка Олександра Усика з його видатними досягненнями в 2018 році. Я дійсно пишаюся тобою,

– написав Володимир Кличко.

I just wanted to congratulate my fellow countryman ⁦@usykaa⁩ with his outstanding 2018 accomplishments. I’m truly proud of you, way to PUNCH your way into the New Year!!! #K2Promotions pic.twitter.com/5xnNsuxqAr — Klitschko (@Klitschko) 30 декабря 2018 г.

Нагадаємо, що перемоги Олександра Усика у 2018 році підняли його на четверте місце рейтингу Р4Р, дали нагороди ESPN і Sports Illustrated, до яких додався і приз "Боксер року" журналу The Ring.

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