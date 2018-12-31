Я дійсно пишаюся тобою, – Кличко відверто привітав Усика з нагородою "Боксер року"
Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко привітав абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика з нагородою "Боксер року" за версією журналу The Ring.
Відповідний пост Кличко зробив на своїй сторінці в Twitter.
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Я просто хочу привітати свого земляка Олександра Усика з його видатними досягненнями в 2018 році. Я дійсно пишаюся тобою,
– написав Володимир Кличко.
Нагадаємо, що перемоги Олександра Усика у 2018 році підняли його на четверте місце рейтингу Р4Р, дали нагороди ESPN і Sports Illustrated, до яких додався і приз "Боксер року" журналу The Ring.
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Джерело: 24 Канал
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