Я для себе прийняв рішення, – тренер "Динамо" Хацкевич натякнув, що йде у відставку

Головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич може покинути команду після не надто вдалих результатів.

Після поразки у чемпіонаті від "Карпат", Хацкевич на післяматчевій прес-конференції заявив, що планує поговорити з президентом клубу Ігорем Суркісом.

Ця поразка повністю на мені. Переговоримо з президентом клубу. Я для себе прийняв рішення і подякував хлопцям за той час, який ми разом, і побажав їм успіхів у збірній. За цей період потрібно прийняти правильне рішення, яке піде на користь команді,

– заявив Хацкевич.

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Нагадаємо, команда під керівництвом Хацкевича не зуміла вийти до групового етапу Ліги чемпіонів, а у матчі чемпіонату сенсаційно на власному полі поступилася львівським "Карпатам".