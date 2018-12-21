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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Я до Фонсеки ніколи не підійду і не подам руки, – тренер "Зорі" Вернидуб

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      Юрій Вернидуб прокоментував відносини з Паулу Фонсекою
      Юрій Вернидуб прокоментував відносини з Паулу Фонсекою

      Головний тренер "Зорі" Юрій Вернидуб розповів про конфлікт з наставником "Шахтаря" Паулу Фонсекою.

      Юрій Вернидуб зізнався, що образився на Паулу Фонсеку через слова про прихильність до "Динамо".

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      Ніколи не говорив і не скажу погано про Фонсеку. Навіть після того, як він сказав, що я йому неприємний. Можете написати - я до нього ніколи не підійду і не подам руки. Ніколи. Ні в якій ситуації. Вважаю, він мене сильно образив. Я до цього підходив і тиснув руки всім. Мене оштрафували на 5 тисяч, точно так, як і його. Тільки не зрозумію, за що мене. Я повинен був бігти до нього? За що мене штрафувати, якщо людина не підійшла. А потім ще на інтерв'ю такі речі говорить. У мене не буде бажання підійти до цієї людини і протягнути руку,
      – сказав Вернидуб у інтерв'ю Tribuna.com.

      Зазначимо, що між сторонами тривалий час спостерігаються досить натягнуті стосунки. Викликані вони, перш за все, коментарями на адресу один одного після кожного протистояння між командами.

      Особливо примітним став конфлікт, викликаний думкою Фонсеки про шанси "Зорі" обіграти "Брагу" в Лізі Європи. В кінцевому підсумку луганчани пройшли португальців, після чого на адресу головного тренера "Шахтаря" пішли різкі висловлювання з боку представників луганського клубу.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт ФК Зоря Шахтар
      Джерело: 24 Канал
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