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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Я до останнього не вірив, що росіяни можуть вторгнутися на нашу територію, – полковник ЗСУ

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Про початок війни на Донбасі, Іловайську трагедію та вторгнення регулярних частин армії Росії на український схід – в інтерв'ю 24 каналу розповів полковник Євген Сидоренко, який був учасником антитерористичної операції у 2014 році.

– Ситуація на той момент складалась так, що ми могли не тільки до зими 2014-ого, ми могли значно раніше – всередині осені – закінчити очищення нашої території від незаконних збройних формувань. Бо тоді вже практично вздовж всього кордону було поставлене посилення із наших сил, практично було завершене оточення Донецька і Луганська. Тому успіхи були очевидними. І це неможливо заперечувати. Це навіть все показано на мапах того часу, де все це чітко прослідковується. 

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– Я до останнього не вірив, що росіяни можуть вторгнутись на нашу територію. У це не могла повірити й більша частина нашої армії. Принаймні, ми вважали, що, враховуючи міжнародні домовленості, Росія ніколи не дозволить собі таке зробити. Тим паче, як вони заявляли, проти "братського народу". 

– Перший раз я переконався у тому, що російські війська дійсно увійшли на територію України, коли батарея 51-ї бригади капітана Ковалева вступила в бій і коли вони підбили бойову БМД-2. Це машина десантних військ. На той момент жодного десантного підрозділу в районі виконання задач не було. Якщо до серпня 2014-ого по нам працювали люди, які були професіоналами, але не були регулярними частинами збройних сил РФ, то з 24-ого серпня ми беззаперечно бачили докази – проти нас воюють регулярні частини Російської Федерації. 

Про вихід із оточення під Іловайськом у 2014 році – дивіться в інтерв'ю. 

Теги: Іловайська трагедія Україна – Росія Новини України Війна на Донбасі Публікації АТО
Джерело: 24 канал
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