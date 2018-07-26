"Я дуже злякалася": Емілія Кларк поділилась емоціями після зустрічі з принцом Вільямом

Зірка серіалу "Гра престолів" Емілія Кларк нещодавно стала гостею Late Night Show з Сетом Майерсом, де розповіла, як відбулась її зустріч з принцом Вільямом в Букінгемському палаці.

За її словами, вона повинна була відвідати Кенсингтонський палац, де відбувся прийом в честь благодійної премії Centrepoint Award. Емілія зізналась, що їй було дуже страшно вперше побачитись з королівськими особами, хоч її перед цим навчили основних правил протоколу.

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До чого ж страшно йти до палацу. Я була абсолютно розслаблена, насолоджувалася вечором, як раптом хтось оголосив: "Принц Вільям йде". Мене заздалегідь попередили – не можна повертатися до герцога спиною і перший раз варто звернутися до нього як Ваша королівська високість. Після цього – можна називати його принцом Вільямом,

– поділилася зірка.

Кларк додала, що так розпереживалась, що почала заїкатися, неправильно здійснила реверанс та навіть наплутала з точним формулюванням його імені.

"Я дуже злякалася, і чомусь, коли він підійшов, не могла вимовити фразу "Ваша Королівська високість". Я говорила "Ва... ва... ва...", і це все, на що я була здатна", – відверто прокоментувала зірка.

Допис, поширений користувачем @emilia_clarke 13 Кві 2016 р. о 7:20 PDT

Незважаючи на помилки, принц Вільям залишався ввічливим з нею та зі всіма присутніми і навіть пожартувала, що вона "щиро здивована, чому ж її не запросили на королівське весілля" принца Гаррі і Меган Маркл, адже вона "відмінно" впоралася.

"Якщо чесно, я дуже засмучена через те, що мене не було на королівському весіллі. Відчуваю, що я повинна була там присутньою. Але, звичайно, морально я була з ними", – підсумувала актриса.