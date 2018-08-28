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Я готовий вести переговори з Добродомовим щодо об’єднання, – Катеринчук

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Дмитро Добродомов
Дмитро Добродомов / golos.dyvys.info

Пропозиція Добродомова щодо об’єднання демократичної опозиції в єдину партію – це серйозна заява зрілого політика.

Про це в ефірі програми "44 хвилини" на "4 каналі" заявив голова "Європейської партії" Микола Катеринчук.

"Ми розуміємо, що демократична опозиція сьогодні немає ресурсів. І успіх на наступних виборах – це лише об’єднання. Але ми не можемо об’єднуватися під певним брендом, який вже є. Адже партія це люди, яких об’єднує певна ідеологія, принципи. Тому заява Добродомова – це серйозний сигнал. Я скажу, що готовий зустрічатися з ним і обговорювати цю пропозицію", – зазначив Катеринчук.

Нагадаємо, що під час зустрічі з львів’янами, народний депутат, лідер партії "Народний контроль" Дмитро Добродомов закликав демократичну опозицію об’єднатися та висунути спільного кандидата у президенти.

"Відомо, що ми створили платформу "Народної довіри" для об’єднання партій демократичної опозиції. Наступним кроком має стати створення нової єдиної партії. І об’єднається вона не навколо прізвища, а навколо принципів. Європейських принципів розбудови незалежної та самодостатньої держави. Партія, яка візьме на себе відповідальність за майбутнє України та представить чіткий план відновлення економіки. І саме ця партія має висунути спільного кандидата у президенти, який зможе перемогти на виборах", – наголосив нардеп.

Теги: Новини політики Дмитро Добродомов Микола Катеринчук
Джерело: 24 Канал
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