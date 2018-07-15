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Я хочу бути матір'ю, – Даша Астаф'єва відверто розповіла про особисте життя

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Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Фото із соцмереж

Українську співачку Дашу Астаф'єву можна сміливо назвати секс-символом шоу-бізнесу. Водночас зірка дедалі частіше задумується про створення сім'ї та прагне мати дітей.

Про це вона розповіла ТСН.

Співачка активно займається спортом та дбає про свою ідеальну фігуру. Однак це зірці дається нелегко: Даша Астаф'єва щодня проводить годинами у спортивному залі. Вона відверто розповіла, що щоразу має сумніви щодо свого вигляду, тому часто відмовляється від колишніх сценічних костюмів та суконь. 

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"Не ідеальна. От у мене зразу щоки під очима – набряки. Вічно голову вище, ніс по вітру – підборіддя не буде. З часом я розумію, що вже не така молода, у мене є сумніви з приводу свого тіла. Я не можу виступати в костюмах, в яких виступала ще п’ять років тому. Всі так звикли бачити мене з червоною помадою, що є люди, котрі кажуть: це серйозно Астаф’єва? Великих зусиль потребувало полюбити себе", – зазначила Даша Астаф'єва.

 

Окрім цього, співачка додала, що страждає від псоріазу, тому ідеальною себе назвати не може. Попри це Даша зазначає, що будь-які комплекси її зникають, адже кохана жінка почувається завжди вродливою.  

"Я з цим не можу впоратися. Зараз я тримаюся, намагаюся не нервувати. Але все є, плями", – відверто заявила співачка. 

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Даша Астаф'єва зізналась, що нарешті знайшла своє кохання. Саме з бізнесменом Артемом Кімом 33-річна зірка хотіла б створити сім'ю та вже задумалась про материнство. 

Я, як будь-яка дівчина, хочу родину, хочу бути нареченою, матір’ю... Я хотіла дитину з першого дня, як зустріла Артема. Він мене покликав на перше побачення. Я замість того, щоби слухати його, сиділа й думала: який він буде гарний тато. Не знаю, можливо, ще не наш час,
– розповіла Даша Астаф'єва. 

 

Хоч серце артистки зайняте, вона продовжує отримувати увагу від чоловіків. Даша Астаф'єва навіть зазначила, що часто отримує інтимні пропозиції, за які їй пропонують чималі гроші. Однак на це зірка реагує з гумором. 

"Весь час є спокуси користуватися цією красою. При чому навіть не 10, 20 і не 100 тисяч доларів. Пропонують багато і постійно. Але, слава Богу, в мене є почуття гумору. Зазвичай мені пишуть: "Привіт, красуне, ви мені дуже сподобалися, 500 тисяч доларів". Я їм пишу: "Ви мені, чи я вам?" – додала Даша Астаф'єва.

Теги: LifeStyle Новини України Музика Дар'я Астаф'єва
Джерело: 24 Канал
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