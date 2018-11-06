Я хочу увійти в історію боксу, ось і все, – Ломаченко

Український боксер Василь Ломаченко готується до бою проти Хосе Педраси. Поєдинок відбудеться 8 грудня у Нью-Йорку. Для кращої підготовки українець поїхав у США.

За словами Ломаченка, усе, чим він зараз зайнятий – це тренування, відпочинок та їжа. Все заради того, щоб якнайкраще підготуватися до поєдинку.

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"Думаю, тобі потрібно розуміти, чого ти хочеш в цьому спорті. Я приїхав в США, в Окснард і фокусуюсь на своєму таборі. Мені потрібно просто відпочивати, їсти та тренуватися. Мені потрібно забути про своє звичайне життя. Перед боєм тобі потрібно бути сильним, швидким і розумним, як фізично, так і ментально. Довгий час я хочу увійти в історію: стати абсолютним чемпіоном світу, об'єднати всі пояси. Я хочу потрапити в історію боксу, ось і все", – розповів Ломаченко.

Варто зазначити, що боксерський поєдинок Ломаченка проти Педраси буде об’єднавчим. На кону стоятиме пояс чемпіона у легкій вазі за версією WBA, який володіє українець, та чемпіонський титул WBO Хосе Педраси.