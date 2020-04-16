Я хочу повернути маму, в неї проблеми зі здоров'ям, – донька полоненої Олени Пех

Великодній обмін полоненими таки відбувся. В Україну повернулися 20 полонених, яких утримували на підконтрольних Росії територіях Донецької та Луганської областей. Однак ще багато українців залишаються в СІЗО окупанта.

Так, родичі полонених, яких не обміняли 16 квітня, записали відеозвернення до президента Володимира Зеленського. Вони вимагають зустрічі з ним, аби обговорити списки на обмін.

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Серед них – донька полоненої Олени Пех Ізабелла. Вона в ефірі 24 каналу розповіла, що востаннє чула маму телефоном, коли та потрапила у СІЗО.

"З початку воєнного конфлікту на Донбасі я з мамою піклувались про бабцю і тітку, які перебувають на окупованій території. Після Дебальцівського котла у бабці стався інсульт і мама мусила періодично їздити на окуповану територію, щоб її доглядати. І 9 серпня 2018 року її арештували. Три місяці я не знала, де вона перебуває. 25 жовтня її перевели в СІЗО і лише тоді я дізналась, що вона жива", – пригадала Ізабелла Пех.

За її словами, маму засудили на 13 років, звинувативши в шпигунстві на користь України.

Вона пропустила вже два обміни, я зверталась у всі можливі органи, всі міжнародні організації знають про цю ситуацію, але ніхто нічого не може зробити. Вона є у списках на обмін, але чомусь інша сторона її не підтверджує, не віддає, я не знаю, чому,

– зазначила донька полоненої.

"Я не маю зв'язку з нею, це взагалі неможливо, адже я та інші родичі полонених перебуваємо на території України. Я дізнаюсь лише якісь уривки про неї від добрих людей, які залишились там, і допомагають у цій ситуації, а також від адвоката", – сказала вона.

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Також додала: "Я не буду зупинятись, адже я хочу повернути маму додому, в неї проблеми зі здоров'ям – вона хворіє на епілепсію. Ці всі люди перейшли катування, і це підкосило сильно їхнє здоров'я".

Коментар доньки полоненої Олени Пех: дивіться відео

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