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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Я хочу, щоб український паспорт мав повагу у всьому світі, – Садовий

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      Міський голова Львова та лідер партії "Об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий
      Міський голова Львова та лідер партії "Об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий / 24 канал

      Міського голову Львова та лідера партії "Об'єднання "Самопоміч" Андрія Садового висунули кандидатом на посаду Президента України. Він розповів, яким шляхом зробить так, щоб Україну почали поважати у світі та як можна перезапустити економіку в країні.

      Про це Андрій Садовий відповів у прямому ефірі 24 каналу.

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      За його словами, він знає, як підняти Україну на новий рівень, оскільки Львів, де Андрій Садовий нині є головою, вже є містом, яким пишається держава.

      "Ми зробили багато доброго, але повинні зробити ще більше. Зокрема, Україна має випускати власні літаки, судна та поремонтувати всі дороги, адже зараз 94% всіх доріг перебувають в аварійному стані. По кожному фактору можна щось зробити і для цього ми маємо потужну команду", – прокоментував кандидат у Президенти.

      Потрібно скористатися таким шансом для нашої України. Я хочу, щоб український паспорт мав повагу у всьому світі, щоб ми, маючи власний потенціал та класних людей, були крутою і сильною державною, а не найбіднішою і найкорумпованішою країною Європи. Мені соромно за це, я що маю сидіти і чекати? Я все своє життя прожив в Україні, і я бачу велику перспективу, тому йду і Президенти, щоб гордитися своєю країною,
      – наголосив Андрій Садовий.

      Він також розповів, як можна перезапустити економіку в Україні. "Чому в Україні вже чотири роки не випускають власних літаків? Тому що немає замовлень з української сторони. Також наша держава потребує близько 20 тисяч одиниць громадського транспорту, але ринок захоплюють білоруси та китайці. Чому ми не можемо випускати це самі? Тому що держава нині цього не підтримує та не розвиває", – сказав Садовий.

      Мер Львова зазначив, що в Україні річками перевозять тільки 3% вантажів, натомість в Румунії – 30%.

      Нам потрібно побудувати багато власних суден, тому з’являться мільйони нових робочих місць. До того ж, ми можемо відновити роботу всіх аеропортів, а їх близько 50, та розвинути внутрішній туризм,
      – запевнив Андрій Садовий.

      І додав, що готовий залишити пост голови Львова, переїхати до Києва та зробити країну сильною та потужною.

      Нагадаємо, 3 жовтня Андрій Садовий заявив, що братиме участь у президентських виборах. За словами міського голови Львова, він зголосився на такий крок, оскільки хоче модернізувати Україну та зробити її успішною. 3 січня політична партія "Об'єднання "Самопоміч" обрала Андрія Садового кандидатом на посаду Президента України.

      Теги: Новини політики Андрій Садовий Президентські вибори 2019 Самопоміч Новини України
      Джерело: 24 канал
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