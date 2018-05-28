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"Я хотів розважатись": у Києві чоловік "замінував" церкву, щоб не було нудно

97 Читать новость на русском
"Мінера" поліція затримала / npu.gov.ua

У неділю, 28 травня, поліція отримала повідомлення про замінування церкви на вулиці Шумського у Дніпровському районі Києва. Проте після перевірки слідчо-оперативна група, кінологи, вибухотехніки та рятівники небезпечних предметів не виявили.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції. 

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"Мінера" правоохоронці затримали через годину після отримання від нього дзвінка. Чоловік після своєї витівки просто стояв біля церкви і спостерігав за роботою поліції.

Ним виявився 28-річний уродженець Сумської області, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Під час спілкування зловмисник розповів, що повідомив про замінування заради розваги,
– розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Жартівнику тепер загрожує до шести років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу правопорушнику. 

Теги: Новини Києва Кримінальні новини релігія Поліція
Джерело: 24 Канал
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