"Я хотів розважатись": у Києві чоловік "замінував" церкву, щоб не було нудно

У неділю, 28 травня, поліція отримала повідомлення про замінування церкви на вулиці Шумського у Дніпровському районі Києва. Проте після перевірки слідчо-оперативна група, кінологи, вибухотехніки та рятівники небезпечних предметів не виявили.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

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"Мінера" правоохоронці затримали через годину після отримання від нього дзвінка. Чоловік після своєї витівки просто стояв біля церкви і спостерігав за роботою поліції.

Ним виявився 28-річний уродженець Сумської області, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Під час спілкування зловмисник розповів, що повідомив про замінування заради розваги,

– розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Жартівнику тепер загрожує до шести років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу правопорушнику.