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      Я ідеально підходжу на цей пост, – екснардеп Гаврилюк про роботу в таксі

      - Читать новость на русском
      Екснардеп Гаврилюк працює таксистом у Києві / Колаж 24 каналу

      Колишній народний депутат Михайло Гаврилюк підтвердив, що зараз працює таксистом у Києві. Він додав, що ідеально підходить для такої роботи, адже добре орієнтується в столиці, акуратно водить авто і розуміється у політиці.

      Гаврилюк на своїй фейсбук-сторінці зауважив, що він не цурається жодної роботи. Проте таксування, звісно, не є роботою його мрії.

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      Я вирішив деякий час потаксувати. Справжній таксист має вміти три речі: добре орієнтуватися на місцевості, акуратно водити авто і розумітися в політиці, тому я ідеально підходжу на цей пост. Це, звісно, не робота моєї мрії, але сидіти без діла я не люблю, і жодної роботи не цураюсь,
      – наголосив Гаврилюк.

      Колишній нардеп додав, що не розуміє ажіотажу у ЗМІ навколо цієї теми. 

      "Замовляйте таксі, і якщо нам судилося зустрітися, ми зустрінемось і побалакаємо", – підсумував він.

       

      Що відомо про роботу Гаврилюка таксистом? Напередодні одна з пасажирок служби таксі Bolt розповіла, що її водієм був Михайло Гаврилюк. Спочатку жінка не повірила, що таксистом є колишній народний депутат. Однак згодом вона знайшла профіль Гаврилюка у додатку служби.

      Сам Гаврилюк підтвердив, що справді працює водієм. Він зауважив, що живе як усі, повернувся до звичайного темпу життя і дуже радий цьому.

      Хто такий Михайло Гаврилюк? Під час Майдану його роздягнули та катували "беркутівці", а ці кадри обійшли увесь світ. Після цього козак Гаврилюк став відомим.

      Гаврилюк не втратив шанс і в 2015 році пішов у політику. Він балотувався по мажоритарці як кандидат від "Народного фронту" не у рідних краях на Чернівеччині, а на 95-му окрузі на Київщині – це Ірпінь та Києво-Святошинськи район. Тоді Гаврилюк переміг і став народним депутатом VIII скликання.

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Гаврилюк Михайло Віталійович Новини Києва Транспорт
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