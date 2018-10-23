Я істерично плакала: як вперше відреагувала Кім Кардашян на вітчима у жіночому одязі

Світська левиця Кім Кардашян розповіла про те, як вперше побачила вітчима Брюса Дженнера, який у 2015 році змінив стать, у жіночому одязі.

Про це Кім розповіла під час шоу Алека Болдвіна. Коли Кім було 25 років, вона зайшла у будинок своєї матері Кріс і побачила її чоловіка у жіночому вбранні.

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Я вибігла звідти, зателефонувала сестрі Кортні і сказала: "Мені потрібно провести вихідні з тобою". Мене трясло, я істерично плакала. Кортні сказала мені: "Ти що, заскочила Брюса за зрадою?". А я подумала, що не знаю, як назвати те, що я щойно побачила,

– розповіла Кардашян.

Вона додала, що Брюс попросив її не розповідати про це Кріс, адже "вона його вб'є".



Брюс Дженнер до зміни статі і Кім Кардашян / Getty

"Він зателефонував мені і сказав: "Одного разу я сяду і поясню вам все це, але доти, будь ласка, не говори нікому і не говори своїй матері", – відповів тоді вітчим Кім.

Нагадаємо, що Кейтлін Дженнер в минулому була відомим олімпійським чемпіоном-чоловіком з легкої атлетики та національним героєм США. Екс-Вільям Брюс Дженнер у 2015 році зробив операцію зі зміни статі, залишивши у минулому три шлюби з жінками, в кожному з яких народилося разом шестеро дітей.



Найдовший шлюб, який тривав з 1991 по 2015 рік, став шлюб з Кріс Дженнер, в яких народилось двоє спільних дітей – моделі Кайлі та Кендалл Дженнер. Він також став вітчимом для інших чотирьох дітей Кріс Дженнер – Кортні, Кім, Роб та Хлої Кардашянів.