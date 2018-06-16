Я із захопленням їздив на трупи та вбивства, – Ситник розповів, як став директором НАБУ

Директор НАБУ Артем Ситник зустрівся з студентами у парку корупції. Говорили як про серйозне, так і про хабарі за оцінки та роботу у лавах детективів.

Було багато рук та не менше питань. Найперше чим поцікавився Ситник, чи дають студенки хабарі, чи вимагають хабарів викладачі. Студенти не соромились говорити правду і про себе, і про викладачів.

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Без сорому про свою ситуацію Ситнику розповіла дівчина Анна. Зазначила, випадок був поодинокий, проте має цікаве продовження.

Це був 3-ий курс. Я була настільки наївною, що не зрозуміла, що в мене вимагають хабара, тому я склала іспит з третього разу крізь сльози. Наскільки я знаю, цей викладач ще вчить нову поліції на уроках з приводу боротьби з корупцією,

– розповіла випускниця КНУ ім. Шевченка Анна Вишнякова.

Головний антикорупціонер віджартувався: "Там теж плачуть, так?".

Дівчина ж сподівається, що її почули. Сама детективом ставати поки не хоче. Проте це виявляєтсья – цілком можливо. Адже середній вік детективів НАБУ – 27 років. А все тому, що старші за 30 не можуть пояснити свої статки.



Студенти роблять селфі із Артемом Ситником

Сам Ситник розповідає, що до 9 класу і знати не знав про юриспруденцію. Але потім затягнуло. І вже через 4 дні після отримання диплому став помічником прокурора. Але там швидко знудився і став слідчим.

І я з захопленням їздив на трупи, на вбивств там, і десь тільки тоді зрозумів, що я правильно вибрав стежку в своїм житті,

– згадує директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

Чого бажає і юним слухачам, а в свою чергу обіцяє робити все, що від нього залежить.