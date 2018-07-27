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"Я лишив їх веселими, а через декілька годин забрав у трунах": якою була Скнилівська трагедія

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Щороку на цьому страшному місці збираються рідні та близькі загиблих. Їх рани від втрати з плином часу – так і не загоїлися. Про наболіле говорять неохоче та ображаються, що про горе, яке пережили їхні сім'ї згадують лиш раз на рік.

2002 рік. На летовищі у Львові святкують ювілей Авіаційного корпусу Повітряних сил України. На авіашоу прийшли близько десяти тисяч людей.

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Досвідчені пілоти – полковники Володимир Топонар і Юрій Єгоров на винищувачі Су-27 виконують фігури вищого пілотажу. Та помиляються під час завершення "напівпетлі". Літак вагою понад 16 тонн спершу зачіпає дерево, потім крилом землю, кілька разів перевертається та врешті накриває натовп людей. Винищувач забрав життя сімдесяти сімох людей, 28 з яких – діти.

Скнилівська трагедія сталася 16 років тому
Скнилівська трагедія сталася 16 років тому

А от обидва пілоти вижили, бо вони встигли катапультуватися. Саме їх, а також трьох організаторів шоу – ув’язнили. Тільки тодішнє командування Міноборони уникло відповідальності. У 2008 році чотирьох генералів Повітряних Сил повністю виправдали.

Минулоріч наші журналісти спілкувались із Володимиром Федосюком. Чоловік – старший інженер авіаційного корпусу відповідав за статичний показ літаків. До пам’ятного знаку на летовищі він приходить щороку. Один. А цього ж дня, але 16 років тому привів сюди дружину – подивитися на літаки. Стояли разом на місці, де зараз стоїть хрест.

Скнилівська трагедія забрала життя 77 людей, 28 з яких – діти
Скнилівська трагедія забрала життя 77 людей, 28 з яких – діти

Виямку на асфальті від крила літака і досі видно. А місце, в яке залетів Су-27 так нічим й не поросло. Щороку на летовище із села Семенівка на Львівщині приїздить і Богдан Онищак з дружиною. В той трагічний день тут були їхні найрідніші.

То було 16 років, але для мене це як страшний сон, який певно не закінчиться ніколи. Це була субота, був гарний сонячний день, зібралася вся сім’я вдома. Я раненько поїхав на роботу, лишивши всіх здоровими та веселими, а через декілька годин я їх забрав в трунах. Загинули всі: два сина, невістка, внучка, якій було 11 місяців,
– розповів батько загиблих Богдан Онищак.

Сьогодні всі засуджені за катастрофу вже на волі. Жодний провини не визнав. Найбільше – 11 років відсидів Володимир Топонар.

Трагедія змінила життя кожної потерпілої людини у цій катастрофі. Біль від втрати рідних людей сховався глибоко у серці, але постійно нагадує про себе. Ніхто так і не отримав статусу потерпілих. Та від часу трагедії в Україні більше не провели жодного авіашоу.

Теги: Новини України Новини Львова Жертви авіація Діти і неповнолітні Історія
Джерело: 24 канал
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