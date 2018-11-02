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      Я люблю цю країну, – легендарний рокер Гленн Х'юз поділився враженнями від виступів в Україні

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      Гленн Х'юз виступив у Києві
      Гленн Х'юз виступив у Києві / 24 канал

      Відомий британський рок-музикант та вокаліст Гленн Х'юз вкотре приїхав до України. 1 листопада артист дав гучний концерт, зігравши хіти із золотих альбомів гурту Deep Purple, учасником якого Гленн був у далеких 70-х.

      Гленн Х'юз зізнався журналістам 24 каналу, що полюбляє відвідувати Україну. Тут він вже встиг познайомитись із відомими на весь світ братами Кличко та бізнесемнами. Однак насичений графік завадив легендарному музиканту познайомитись з представниками вітчизняного шоу-бізнесу. 

      Дивіться повне інтерв'ю: Про війну на Донбасі та дружбу з Кличками: ексклюзивне інтерв'ю з рок-легендою Deep Purple

      Я знаю братів Кличко – вони мої друзі. На жаль, я нічого не знаю про українських зірок, хоча... Мені слід було б знати більше. Я знайомий з Володимиром та його братом, також з кількома бізнесменами з України, і маю тут декілька друзів. Я люблю цю країну,
      – зазначив Х'юз.

      Гленн щасливий бачити на своїх концертах молодих шанувальників / 24 канал

      На виступ екс-учасника гурту Deep Purple прийшло чимало українських меломанів. Люди із задоволенням підспівували відомі хіти британського рокера, що неабияк потішило Гленна Х'юза. 

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      "Атмосфера на концертах така ж, як і у 70-х. Я особливо щасливий бачити на концертах молодих людей. І хоч вони не знають англійської мови, співають наші пісні. Можна сказати, що зараз я як батько, який співає для своїх дітей", – сказав Гленн Х'юз.

      Хто такий Гленн Х'юз?Легандарний рок-музикант, який підкорив світ у складі колективів Deep Purple, Trapeze, Black Country Communion, Phenomena, HTP, California Breed та ін. Також він відомий мільйонам фанатів як "Voice of Rock". Гленн Х'юз написав сотні пісень. Відтак щороку творчість співака поповнюється новим студійним альбомом, а його ім'я внесено в "Зал слави рок-н-ролу". У 66 років артист успішно гастролює, збираючи стадіони прихильників.

      Теги: LifeStyle Новини України Музика Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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