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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Я мріяв, а ти зможеш, – ветерани АТО звернулись до дітей у зворушливому відео

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      Українські бійці звернулись до дітей у зворушливому відео
      Українські бійці звернулись до дітей у зворушливому відео / Скрін із відео

      Українські воїни захищали країну на фронті, аби зберегти її для наступних поколінь. Завдяки сміливості та безстрашності ветеранів поки ще діти матимуть мало свою державу – сильну, квітучу та незалежну.

      Українським захисникам присвячений перший соціальний ролик з циклу "Ти зможеш!", створений за ініціативи Міністерства у справах ветеранів та при підтримці Фонду Олександра Третьякова.

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      Герой першого ролика – ветеран Володимир Мазніченко. Хлопець колишній десантник 79-ї аеромобільної бригади на фронт, розповідають у міністерстві.

      Я не міг залишитись осторонь і зробив те, чим досі пишають. Я віддав свою мрію заради мрії про вільну країну. Я мріяв, а ти зможеш,
      – сказав герой у ролику. 

      Володимир потрапив на фронт у другу хвилю мобілізації в 2014 році. 

      Історія мужності

      У вересні 2014-ого в районі Старогнатівки Донецької області воїн отримав поранення, через значні травми та ушкодження тиждень Володимир провів у комі – між життям та смертю. Лікарі боролися за нього, але врятувати ногу і руку не вдалось.

      Вадим не здався – і після тривалої мобілізації став на протез, почав займатись спортом, долучився до різноманітних соціальних проектів. Тепер намагається провадити власний бізнес. А наречена дочекалась його із війни – молодята побрались в Одеському шпиталі молодята побрались просто під час реабілітації Вадима.

      Дивіться звернення ветеранів: 

       

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Діти і неповнолітні Міністерство у справах ветеранів АТО Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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