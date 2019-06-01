Я мріяв, а ти зможеш, – ветерани АТО звернулись до дітей у зворушливому відео

Українські воїни захищали країну на фронті, аби зберегти її для наступних поколінь. Завдяки сміливості та безстрашності ветеранів поки ще діти матимуть мало свою державу – сильну, квітучу та незалежну.

Українським захисникам присвячений перший соціальний ролик з циклу "Ти зможеш!", створений за ініціативи Міністерства у справах ветеранів та при підтримці Фонду Олександра Третьякова.

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Герой першого ролика – ветеран Володимир Мазніченко. Хлопець колишній десантник 79-ї аеромобільної бригади на фронт, розповідають у міністерстві.

Я не міг залишитись осторонь і зробив те, чим досі пишають. Я віддав свою мрію заради мрії про вільну країну. Я мріяв, а ти зможеш,

– сказав герой у ролику.

Володимир потрапив на фронт у другу хвилю мобілізації в 2014 році.

Історія мужності

У вересні 2014-ого в районі Старогнатівки Донецької області воїн отримав поранення, через значні травми та ушкодження тиждень Володимир провів у комі – між життям та смертю. Лікарі боролися за нього, але врятувати ногу і руку не вдалось.

Вадим не здався – і після тривалої мобілізації став на протез, почав займатись спортом, долучився до різноманітних соціальних проектів. Тепер намагається провадити власний бізнес. А наречена дочекалась його із війни – молодята побрались в Одеському шпиталі молодята побрались просто під час реабілітації Вадима.



Дивіться звернення ветеранів: