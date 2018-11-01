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      "Я на це не куплюся": адмірал США відповів на нарікання Росії щодо навчань НАТО

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      Адмірал США прокоментував відповів на побоювання Росії щодо навчань НАТО
      Адмірал США прокоментував відповів на побоювання Росії щодо навчань НАТО / Фото з відкритих джерел

      Масштабні навчання НАТО Trident Juncture 2018, які тривають на території Норвегії, ніяк не загрожують Росії. Москва отримала потрібну офіційну інформацію щодо їхнього оборонного аспекту.

      Про це заявив командувач ВМС США в Європі та Африці адмірал Джеймс Фогго, повідомляє прес-служба 6-го флоту США.

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      Коментуючи претензії Російської Федерації щодо посилення напруги в регіоні через навчання НАТО, Фогго сказав: "Я на це не куплюся".

      Росії немає чого боятися. Ці навчання проходять на відстані понад 700 кілометрів від російського кордону. Ми не маємо наміру забирати чиюсь територію, ми захищаємо свою. НАТО – оборонний альянс і ми готові захищати кордони всіх союзників,
      – сказав Фогго.

      Він наголосив, що Росія офіційно отримала інформацію про навчання та їхній оборонний аспект. Окрім того, російські спостерігачі отримали запрошення.

      Адмірал також додав, що навчання мають на меті підготовку до відповіді на будь-яку загрозу, не лише російську.

      "Навчання НАТО не спрямовані проти якоїсь конкретної країни. Вони частину плану НАТО із реагування на зміну безпекового середовища", – зазначив адмірал.

      Зкорема, сценарій навчань передбачає активацію статті 5 – колективну відповідь у разі нападу на одну з країн НАТО.

      Нагадаємо, 25 жовтня розпочались військові навчання Trident Juncture 2018 – найбільші в історії НАТО від часів "холодної війни". Тема навчань – відпрацювання відповіді Альянсу на атаку "вигаданого агресора" на одного з його членів. Раніше головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Кертіс Скапаротті заявив, що навчання мають стати сигналом для Росії про те, що країни-члени організації готові до колективної оборони. До слова, українські військові також беруть участь у мастштабних стратегічно-військових навчаннях Trident Juncture 2018.

      У чому небезпека дій Росії в Арктиці?Президент Росії Володими Путін нарощує потужне військо уздовж арктичного узбережжя. Навесні 2017 року Міністерство оборони Росії повідомляло, що добудовує в Арктиці військові містечка, а також відновлює мережу полярних аеродромів. Москва також заявила про намір розгорнути в Арктиці дві нові зенітні ракетні системи С-400 "Тріумф". У 2016 році завершилося будівництво великої військової бази "Арктичний трилисник" на Землі Франца-Йосипа. Арктика охоплює центральну частину Північного Льодовитого океану, його регіональні моря, такі як Баренцове, Карське і Чукотське, а також території Канади, Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії, Російської Федерації, Швеції та США.

      Теги: Новини політики Новини Росії НАТО Новини США Норвегія
      Джерело: 24 Канал
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