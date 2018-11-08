"Я навчу його програвати, вирву його серце": Белью емоційно прокоментував майбутній бій з Усиком

Бій в Англії як здійснення мрії. Олександр Усик згадав про свої дитячі бажання на прес-конференції перед зустріччю зі своїм суперником Тоні Белью. Проте в останнього бажання, здається, інші.

"Колись я міг лише мріяти просто побувати в Англії. Не те, що навіть боксувати. І вже в суботу я вже буду тут дійсно боксувати. Я такий задоволений, як маленька дитина, якій дали кіндер-сюрприз, – сказав абсолютний чемпіон світу в крузервейті Олександр Усик.

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А от перед зустріччю з медіа Олександр отримав не кіндер-сюрприз. Українцю вручили пояс від авторитетного видання The Ring, що разом із чемпіонськими пасками WBO, WBC, WBA i IBF буде також на кону в бою з Белью. А британця Усик оцінив так.

"Дуже небезпечний хлопець. На зріст такий, як я, вага така ж. Злючий такий, подивіться тільки на його очі. Звісно, небезпечний", – не без іронії сказав український боксер.

І свою небезпечність Тоні Белью таки підтвердив на прес-конференції. Щонайменше на словах, пообіцявши приборкати Монстра.

Я можу вирубити будь-кого за секунду. Цього ще не траплялося з Олександром, але може відбутися в суботу. Я не повинен зневажати його, я повинен просто бити. Я навчу його програвати, вирву його серце. Час спіймати Монстра!

– гучно заявив суперник Олександра Усика Тоні Белью.

Закінчили зустріч боксери традиційною дуеллю поглядів. А вже у п'ятницю, 9 листопада, вони знову зійдуться на офіційній процедурі зважування. Бій же між Олександром Усиком і Тоні Белью відбудеться у суботу, 10 листопада.