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      "Я навчу його програвати, вирву його серце": Белью емоційно прокоментував майбутній бій з Усиком

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      Бій в Англії як здійснення мрії. Олександр Усик згадав про свої дитячі бажання на прес-конференції перед зустріччю зі своїм суперником Тоні Белью. Проте в останнього бажання, здається, інші.

      "Колись я міг лише мріяти просто побувати в Англії. Не те, що навіть боксувати. І вже в суботу я вже буду тут дійсно боксувати. Я такий задоволений, як маленька дитина, якій дали кіндер-сюрприз, – сказав абсолютний чемпіон світу в крузервейті Олександр Усик. 

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      А от перед зустріччю з медіа Олександр отримав не кіндер-сюрприз. Українцю вручили пояс від авторитетного видання The Ring, що разом із чемпіонськими пасками WBO, WBC, WBA i IBF буде також на кону в бою з Белью. А британця Усик оцінив так.

      "Дуже небезпечний хлопець. На зріст такий, як я, вага така ж. Злючий такий, подивіться тільки на його очі. Звісно, небезпечний", – не без іронії сказав український боксер. 

      І свою небезпечність Тоні Белью таки підтвердив на прес-конференції. Щонайменше на словах, пообіцявши приборкати Монстра.

      Я можу вирубити будь-кого за секунду. Цього ще не траплялося з Олександром, але може відбутися в суботу. Я не повинен зневажати його, я повинен просто бити. Я навчу його програвати, вирву його серце. Час спіймати Монстра!
      – гучно заявив суперник Олександра Усика Тоні Белью. 

      Закінчили зустріч боксери традиційною дуеллю поглядів. А вже у п'ятницю, 9 листопада, вони знову зійдуться на офіційній процедурі зважування. Бій же між Олександром Усиком і Тоні Белью відбудеться у суботу, 10 листопада.

      Теги: Спорт Бокс Усик – Белью Олександр Усик
      Джерело: 24 канал
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