Я навіть не збираюся вітатися з ним: чеські біатлоністи розкритикували росіянина за допінг

Чеські біатлоністи Міхал Крчмарж і Ондржей Моравець прокоментували вживання допінгу російським спортсменом Олександром Логиновим.

Зокрема, Міхал Крчмарж заявив, що не може з повагою ставитися до росіянина Олександра Логінова через його допінгове минуле.

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"Важко ставитися з повагою до такої людини, адже він проводив маніпуляції зі своєю кров'ю, причому роблячи це навмисне. Він не просто випадково з'їв печиво або помилився з ліками. Переливання крові немає виправдання", – цитує Крчмаржа Idnes.cz.

"Я навіть не збираюся вітатися з ним", – додав Моравець.

Як відомо раніше, з 2014-го по 2016 роки Логінов відбував дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил, в його пробі був виявлений еритропоетин. Крім того, майже всі результати росіянина у сезоні-2013/14 були анульовані.

Нагадаємо, раніше француз Мартен Фуркад назвав ганьбою перемогу Логінова в спринті на етапі Кубка світу в Оберхофі, а швед Себастьян Самуельсон закликав росіянина вибачитися за використання допінгу в минулому.

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