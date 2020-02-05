Я навіть не знав, що таке можна їсти, – ексбранець Усатюк про страшні умови полону

Про жахливі умови полону у відвертому інтерв'ю 24 каналу розповів ексбранець Кремля Сергій Усатюк, якого було звільнено 29 грудня під час останнього обміну.

Сергія Усатюка взяли в полон у жовтні 2017 року.

Повне інтерв'ю читайте тут: Я досі не можу наїстися і боюсь спілкуватися з людьми: відверте інтерв'ю з експолоненим (18+)

Спочатку чоловіка привезли в Горлівське "МГБ", де протягом декількох днів катували, після чого відвезли на територію заводу "Ізоляція", де почалися справжні тортури з кожного, хто там перебував.

Там кімнати були, в яких нестерпно жити. Годували нас протермінованими продуктами, які прострочені вже 1-3 роки. І все це ми їли. Я не знав навіть, що таке можливо їсти,

– розповів ексбранець.

Про тортури і катування, які довелося пережити бранцям – можна прочитати тут.

Усатюк переповів, що на зоні вони були ізольовані. "У нас був зварений паркан, і рабицею покритий верх. Щоб ми не спілкувалися з іншими зеками", – зазначив колишній полонений.

Також Сергій розповів про момент, коли вони дізналися, що потрапили у списки на обмін.

Рано вранці нас усіх вивели, ми вже одяглися, зібрали речі, які потрібні нам. Більшість людей просто залишили речі хлопцям, які там продовжили сидіти. Тому що там забирають все: і продукти, і сигарети, зокрема, мило і станки для бритви. Навіть останні труси – і ті забирають,

– згадує Усатюк.

"Просто приїжджає в масках одягнене управління і "шманає" все. У нас багато чого забирали з особистих речей. Навіть фотографії рідних могли забрати, або порвати на очах. У мене є документи, я їх вшив у сумку, коли мене міняли, і мені просто пощастило", – поділився жахливими спогадами експолонений.

Що відомо про Сергія Усатюка

Сергій Усатюк – хлопець із Дружківки, міста Донецької області. Як він сам розповів, до полону працював на заводі і в похоронному бюро, декілька разів хотів піти служити, але його не брали. "Але далі вийшло так, що познайомився з людьми, і мене відправили туди шпигувати", – сказав Усатюк. У 2017 році Сергій потрапив у полон.



Станом на 4 лютого 2020 року Сергія Усатюка вже виписали із санаторію "Лісова поляна" і відправили додому у Дружківку, хоча експолонений, за його словами, мав бути у закладі ще до 8 лютого.



Поки що хлопець не отримав обіцяних виплат від уряду і не має грошей на життя. У Дружківці його чекає хвора мати.

Якщо ви хочете допомогти Сергію Усатюку фінансово, ви можете це зробити за такими реквізитами:



Ощадбанк, Усатюк Сергій Володимирович – 4790729902642792

Відео: відверте інтерв'ю 24 каналу з експолоненим Сергієм Усатюком