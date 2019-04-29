Президент Єврокомісії порівняв позицію Зеленського і Порошенка щодо Росії

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер не бачить принципової різниці між чинним президентом України Петром Порошенком і обраним президентом Володимиром Зеленським.

При цьому він не озвучив жодних оцінок щодо майбутнього президента України, пише Rzeczpospolita.

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"Я дуже уважно слухав заяви обраного президента і не знайшов жодної істотної різниці між ним і Порошенком, якщо йдеться про Росію. Факт, що він прагне завершити війну на сході України, Москві не допомагає" – додав Юнкер.

При цьому глава Єврокомісії наголосив, що Україна й надалі отримуватиме підтримку. Однак при цьому вона повинна посилювати свою боротьбу з корупцією.

Жодна інша держава за межами ЄС не отримувала від нас такої великої допомоги! Українці провели засадничі, складні реформи. Але обраний президент не проти європейської інтеграції України,

– зазначив він.

Зазначимо, спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер наголосив, що бажання переможця президентських виборів Володимира Зеленського вести прямий діалог з лідером Росії Володимиром Путіним є правильним.