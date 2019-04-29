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      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ

      Президент Єврокомісії порівняв позицію Зеленського і Порошенка щодо Росії

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      Я не бачу різниці, - президент Єврокомісії про політику Зеленського і Порошенка щодо Москви
      Я не бачу різниці, - президент Єврокомісії про політику Зеленського і Порошенка щодо Москви / Фото з відкритих джерел

      Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер не бачить принципової різниці між чинним президентом України Петром Порошенком і обраним президентом Володимиром Зеленським.

      При цьому він не озвучив жодних оцінок щодо майбутнього президента України, пише Rzeczpospolita.

      Читайте також: У Путіна відреагували на заяву Зеленського про російські паспорти в Україні

      "Я дуже уважно слухав заяви обраного президента і не знайшов жодної істотної різниці між ним і Порошенком, якщо йдеться про Росію. Факт, що він прагне завершити війну на сході України, Москві не допомагає" – додав Юнкер.

      При цьому глава Єврокомісії наголосив, що Україна й надалі отримуватиме підтримку. Однак при цьому вона повинна посилювати свою боротьбу з корупцією.

      Жодна інша держава за межами ЄС не отримувала від нас такої великої допомоги! Українці провели засадничі, складні реформи. Але обраний президент не проти європейської інтеграції України,
       – зазначив він.

      Зазначимо, спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер наголосив, що бажання переможця президентських виборів Володимира Зеленського вести прямий діалог з лідером Росії Володимиром Путіним є правильним. 

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Україна – Росія Новини політики Президентські вибори 2019 Єврокомісія Жан-Клод Юнкер
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