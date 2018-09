Я не буду рок-зіркою, я стану легендою, – життя і досягнення Фреді Мерк’юрі

5 вересня 1946 року народилася без перебільшення найбільша легенда Фаррух Булсара, якого весь світ знає під псевдонімом Фредді Мерк’юрі – один з найнеймовірніших представників британського року і лідер всесвітньовідомої групи The Queen.

Талановиті люди талановиті в усьому. В десять років Мерк’юрі став чемпіоном школи з настільного тенісу, в дванадцять – отримав кубок за перемогу в юнацькому багатоборстві, а також грамоту "за успіхи в усіх науках і мистецтві", а вже всього в 12 років разом з друзями створив свою першу групу The Hectics, яка грала на шкільних заходах.

Читайте також: Тест: що ви знаєте про легендарного Фредді Мерк'юрі?

Я не буду рок-зіркою, я стану легендою,

– саме так Фредді Мерк’юрі колись сам визначив свою долю і кожен день проживав так, щоб це було реальністю.

В 25 музикант створив всесвітньовідому The Queen, назву для якої, а також емблему, що складається із знаків зодіаку учасників групи, створив сам, і в той же час офіційно змінив ім'я і прізвище.

Читайте також: Опубліковані фото Фредді Меркюрі, яких до цього не бачили

Уже через більш ніж десятиліття після створення гурту, в 1981 році, збірка найкращих хітів The Queen Greatest Hits стала найбільш продаваним британським альбомом в історії музики (понад 25 мільйонів копій), а 23 травня 2006 року Американська асоціація звукозаписних компаній присвоїла альбому вісім разів платиновий статус.

Крім того, сингли The Queen займали перший рядок британського чарту синглів протягом чотирьох десятиліть поспіль з 1970-х років.

Пісня "Bohemian Rhapsody", написана Фредді, була визнана "Найкращою піснею тисячоліття", а в 2002 році була названа найулюбленішою поп-композицією британців за всю історію музики. Не менш же відомі "We Are The Champions" і "We will, we will rock you" увійшли до списку найбільш популярних пісень у світі, а "We Are The Champions" стала неофіційним гімном переможців великих спортивних змагань. Сам же Фредді Мерк’юрі визнаний одним з найбільших вокалістів всіх часів (за версією журналу Rolling Stone).

Окрім сольної роботи і роботи в гурті, Фредді Мерк’юрі разом з Майклом Джексоном колись могли випустити спільну пісню. Вони записали чотири демо-версії, але, на жаль, жодна з них в підсумку не стала їхнім спільним хітом. Обидва артиста посилалися на завантаженість і неможливість знайти вільний час для повноцінної спільної роботи.

В 1981 році з неймовірним рок-виконавцем Девідом Боуі Мерк’юрі випустив сингл Under Pressure. І хоча музиканти ніколи не виконували його разом на концертах, він мав величезний успіх та попав на перші місця у британських чартах.

Також Фредді Мерк’юрі згадується в передсмертній записці Курта Кобейна: лідер Nirvana говорить про своє захоплення колегою, його здатністю сприймати любов публіки.

Меркьюрі був справді Видатним музикантом, проте на 45-му році він пішов з життя через хворобу – буквально за кілька днів до смерті Фредді і його менеджер повідомили про те, що співак хворий на СНІД. Співак розпорядився передати всі права на пісню "Bohemian Rhapsody" фонду Теренса Хіггінса, створеного для боротьби з ВІЛ і СНІД.

Через 5 років після смерті легенди в швейцарському місті Монтре відкрили пам'ятник Фредді Мерк’юрі. 18 червня 2003 року відбулося відкриття ще одного в Лондоні біля Dominion Theatre. А пізніше, в 2016 році, в його честь назвали один з астероїдів в головному астероїдному поясі (область Сонячної системи між орбітами Марса і Юпітера), якій тепер називається Asteroid 17473 Freddiemercury.

Кліп Queen – Who Wants To Live Forever: