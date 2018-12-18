Я не дам результат з такою командою: іноземний тренер розповів, чому відмовив "Динамо"

Іспанський тренер Рауль Ріанчо розповів, чому відмовився продовжувати співпрацю з київським "Динамо".

Ріанчо підтвердив, що одного разу прийшов до президента "Динамо" Ігоря Суркіса й розповів, як формувати команду.

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Це правда, я пішов до нього в кабінет, але перед цим у нас була розмова з Ребровим (Тодішній головний тренер киян, - Ред.). Я говорив: "Ми виграли другий чемпіонат поспіль, але п'ять наших гравців (українців і легіонерів) перебувають у зоні комфорту. Я не бачу від них потрібної віддачі, нам потрібна свіжа кров і люди, які мріють про перемоги". Ребров відповів: "Я говорив з президентом, це неможливо". Тоді до Суркіса пішов я, і Ребров про це знав,

– розповів Ріанчо в інтерв'ю Sports.ru.

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Іспанець зізнався, що поставив ультиматум президенту киян.

У кабінеті президента я сказав: "Нам потрібні чотири-п'ять новачків на місця тих гравців, команда вичавлена. Або міняйте п'ять футболістів, або забирайте тренерів, з такою командою неможливо вирішувати завдання". Суркіс сказав, що не може прибрати тих гравців, і запропонував мені новий покращений контракт, я відмовився: "Ні, я не бандит, я не дам результат з такою командою і не хочу тебе обманювати",

– згадав тренер.

Нагадаємо, що іспанський фахівець був асистентом головного тренера "Динамо" Сергія Реброва з 2014 до 2016 року.

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