Я не дивлюся телевізор, бо рівень агресії небезпечний для здоров'я, – ведуча "Первого канала" РФ

"Російська служба Би-би-си" оприлюднила інтерв'ю з ведучою програми новин на російському федеральному"Первом канале" Катериною Андрєєвою. Працівниця ЗМІ заявила, що не дивиться телевізор через "агресію".

Про це повідомляє BBC.

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Крім того, вона впевнена, що новини на"Первом канале" не викликають агресії. Журналістка намагалась запитати у ведучої про її колегу, однак Катерина Андрєєва відмовилась коментувати, бо може"говорити тільки за себе".

"Справа в тому, що я не дивлюся телевізор", — заявила Андрєєва. Ведуча пояснила, що"для роботи дивиться і читає новинні агентства".

Я поясню, чому я не дивлюся телебачення. Тому що рівень агресії, який зараз ллється з екранів, небезпечний для здоров'я. Я себе дуже люблю, для того щоб не давати руйнувати свої нейрони, зв'язки в мозку тим, хто агресивний дуже з екрану,

— додала ведуча"Первого канала" РФ.

Варто додати, що ведуча вважає, що сама вона не підвищує у новинах рівень агресії.

До слова, полонений Росією український моряк, капітан-лейтенант Сергій Попов розповів адвокату про умови свого утримання в московському СІЗО "Лефортово", а також про те, що "з телевізора цілими днями говорять про Україну".

Нагадаємо, що федеральний контролюючий орган "Роскомнадзор" офіційно заявив, що збирається перевірити роботу телеканалу BBC World News та сайту BBC, чи бува не порушують вони своїми матеріалами російське законодавство.