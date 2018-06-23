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Я не голосував за вас у 2014-му: Балух написав листа Порошенкові

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Володимир Балух написав листа Порошенкові
Володимир Балух написав листа Порошенкові / Крим Реалії

Український політв'язень Володимир Балух, якого незаконно кинули за ґрати в окупованому Криму і який вже голодує майже 3 місяці, написав листа Президентові України Петру Порошенку.

Звернення Балуха у своєму Facebook розмістив один з лідерів кримських татар Ахтем Чийгоз.

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Мені випала честь бути одним із тих, за визволення кого із московського полону бореться Україна,
– так почав свого листа український політв'язень.

У своєму листі Балух застерігає Україну від скочування до "дзеркальної" відповіді на дії агресора.

"Буду відвертим – я не голосував за Вас у травні 2014 року... Але із повагою визнаю, що наполеглива боротьба за долю громадян України, що потрапили до лап непритомного заклятого "брата" робить вам неабияку честь", – пише Балух у своєму зверненні, адресованому Порошенкові.

У листі бранець висловлює свою впевненість у тому, що Україна "відстоїть своє право гідно жити і господарювати на Богом даними нам землях Криму і Донбасу".

Володимир Балух згадує, що 12 червня, коли в окупованому Криму святкували День Росії на власні вуха чув вигуки "Слава Україні" і як непоодинокі арештанти співали український гімн.

З місця, де знаходжусь зараз я, важко об’єктивно оцінювати повноту і ефективність дій держави в напрямку протидії впливу кремлівської пропаганди, ... але те, що Україна не пасе задніх в цій справі додає певного оптимізму і віри, що зруйновані долі і занедбані родини політично ув’язнених агресором громадян України не є марними і не залишаться осторонь цього процесу,
– так закінчив свій лист до Порошенка Володимир Балух.

До слова, саме в день написання цього листа (22 червня) Балух оголосив про початок сухого голодування. До цього він голодував з 19 березня.

15 червня стало відомо, що Володимир Балух перебуває у критичному стані. В цей день у залі суду Володимиру Балуху стало погано, по нього приїхала швидка. За словами архієпископа Климента, у Балуха був серцевий напад під час судового засідання. Попри це, проросійський суд у Криму продовжив арешт українського активіста ще на 2 місяці.

У чому звинуватили Володимира Балуха?8 грудня 2016 року в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха затримала ФСБ Росії. Після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор та табличку "вулиця Героїв Небесної сотні", а також відмовився від російського паспорта.

Окупаційна влада Криму звинуватила Балуха у зберіганні набоїв та вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію.

16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні. 19 березня 2018 року політв’язень оголосив безстрокове голодування.

Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Українці в полоні РФ заручники
Джерело: 24 Канал
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