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"Я не хочу померти в 11 років": школяр у Росії щемливо звернувся до Путіна

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Російський школяр звернувся до Путіна
Російський школяр звернувся до Путіна / Фото з відкритих джерел

У місті Волоколамськ Московської області, тисячі росіян вийшли на мітинг проти сміттєвого полігону "Ядрово", які вимагали закрити звалище.

Про це повідомляє телеканал "Дождь" у Facebook.

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"Чому не закривають звалище "Ядрово"? Чому Путін не приїде сюди і не подихає з нами цим повітрям?", – заявив хлопчик.

Згодом школяр наголосив, що сміттєвий полігон потрібно ліквідувати.

"Ні – звалищу "Ядрово", його треба закривати. Я не хочу померти в свої 11 років", – сказав він.

Як відомо, 21 березня через викид на звалищі "Ядрово" у Росії кілька десятків дітей у Волоколамську звернулися за медичною допомогою. Глава району Євгена Гаврилов пообіцяв містянам, що звалище закриють найближчим часом, а пізніше пояснив, що це відбудеться не раніше 15 червня.

Теги: Новини Росії Діти Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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