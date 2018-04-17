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Я не хочу залишати дитину навіть на короткий час, – Джамала відверто розповіла про материнство

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Джамала
Джамала / Фото з вільних джерел

Знаменита українська співачка та зірковий тренер проекту "Голос країни" Джамала вперше відверто розповіла про материнство. Оскільки зірка не робитиме паузу в кар'єрі, вона розповіла про пошуки няні та допомогу мами.

Відверте інтерв'ю співачка дала ТСН.

Як відомо, 27 березня у Києві Джамала народила первістка. Дитину зірка назвала Еміром-Рахманом Сеїт-Бекіром ог'ли Сулеймановим. З того часу молода мам не приховує щастя та ділиться порадами на сторінці в Instagram.

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Джамала ретельно готувалась до появи малюка. Хоч зірка з чоловіком не досипають, як і всі новоспечені батьки, однак вони самотужки доглядають за сином. Співачка навіть налагодила певний алгоритм, відтак допомоги мами вона наразі не потребує.

Коли приїхала мама і почала допомагати, вона може зараз образитися, але була наче зайвою, бо я все собі налаштувала. Чоловік – суперняня. Я дзвоню, а він вже погодував, все супер, дитина спить,
– зізналась Джамала.

Джамала вже заявила, що не буде робити паузу в кар'єрі, тому, щоб встигати на виступи та зйомки, вона шукає помічницю. Однак до вибору няні зірка підійде з великою прискіпливістю, бо не готова віддати сина будь-кому.

"Так, ми в пошуках няні, але я не хочу залишати дитину комусь навіть на невеликий час", – розповіла Джамала.

Варто зазначити, що материнство дуже змінило співачку. За її словами, тепер у неї з'явилась людина, заради якої вона може навіть віддати своє життя. "Це відчуття народжується одночасно з дитиною", – впевнена Джамала.

Теги: LifeStyle Джамала Зіркові мами Діти
Джерело: 24 Канал
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