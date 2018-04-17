Я не хочу залишати дитину навіть на короткий час, – Джамала відверто розповіла про материнство
Знаменита українська співачка та зірковий тренер проекту "Голос країни" Джамала вперше відверто розповіла про материнство. Оскільки зірка не робитиме паузу в кар'єрі, вона розповіла про пошуки няні та допомогу мами.
Відверте інтерв'ю співачка дала ТСН.
Як відомо, 27 березня у Києві Джамала народила первістка. Дитину зірка назвала Еміром-Рахманом Сеїт-Бекіром ог'ли Сулеймановим. З того часу молода мам не приховує щастя та ділиться порадами на сторінці в Instagram.
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Джамала ретельно готувалась до появи малюка. Хоч зірка з чоловіком не досипають, як і всі новоспечені батьки, однак вони самотужки доглядають за сином. Співачка навіть налагодила певний алгоритм, відтак допомоги мами вона наразі не потребує.
Коли приїхала мама і почала допомагати, вона може зараз образитися, але була наче зайвою, бо я все собі налаштувала. Чоловік – суперняня. Я дзвоню, а він вже погодував, все супер, дитина спить,
– зізналась Джамала.
Джамала вже заявила, що не буде робити паузу в кар'єрі, тому, щоб встигати на виступи та зйомки, вона шукає помічницю. Однак до вибору няні зірка підійде з великою прискіпливістю, бо не готова віддати сина будь-кому.
"Так, ми в пошуках няні, але я не хочу залишати дитину комусь навіть на невеликий час", – розповіла Джамала.
Варто зазначити, що материнство дуже змінило співачку. За її словами, тепер у неї з'явилась людина, заради якої вона може навіть віддати своє життя. "Це відчуття народжується одночасно з дитиною", – впевнена Джамала.