Я не комерсант, а офіцер, – заступник керівника АП написав гнівний рапорт про відставку

У своїй заяві до Порошенка генерал-лейтенант Валерій Кондратюк оголосив про серйозні розбіжності його як заступника керівника Адміністрації Президента із самим президентом Петром Порошенком. Через ці розбіжності Кондратюк подав рапорт про відставку.

Заява генерал-лейтенанта Валерія Кондратюка на ім'я президента України Петра Порошенка потрапила до рук журналістів. У ній генерал пояснює причини свого вчинку. Документ датований 26 лютого, передає УНІАН. Інформаційне агентство стверджує, що глава Адміністрації Президента Ігор Райнін відставку Валерія Кондратюка підтвердив.

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Про що йдеться у заяві генерала Кондратюка

У своїй заяві генерал Кондратюк висловив обурення щодо інформації, оприлюдненої "112 каналом, який належить Медведчуку" про нібито вербування екс-голови СБУ Наливайченка "на користь іноземним спецслужбам". Цю інформацію генерал називає фальшивкою і дивується, чому президент ніяк не відреагував на такі звинувачення у бік Кондратюка.

Я не комерсант, а офіцер. Якщо політикам не звикати до образ у свій бік, то для мене така ситуація є неприпустимою. А відсутність Вашої публічної підтримки на тлі цих брудних звинувачень звільняє мене від морального обов'язку працювати під Вашим керівництвом,

– написав Кондратюк.





Заява Валерія Кондратюка датована 26 лютого 2019 року

Хто такий Валерій Кондратюк? Це український кадровий військовий, розвідник, генерал-лейтенант. У 1991 році закінчив Київське вище загальновійськове командне двічі Червонопрапорне училище імені М. В. Фрунзе. У 1996 році – військово-дипломатичну академію МО України, Київський інститут іноземних мов, академію Служби безпеки України.



Пройшов шлях від офіцера до керівника спецслужб. Працював на дипломатичних посадах, був військовим аташе України в США, керував Управлінням центрального апарату СБУ. У період з 2014 по липень 2016 був начальником департаменту контррозвідки СБУ, з серпня по жовтень 2016 очолював Головне управління розвідки Міноборони України.

19 березня 24 канал писав, що у пресу просочилася інформація, нібито після звільнення голови Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка Петро Порошенко розглядав у якості кандидата на посаду глави СЗР саме Валерія Кондратюка. Утім, з 16 березня і до сьогодні тимчасовим виконувачем обов'язків голови служби є Андрій Алєксєєнко.