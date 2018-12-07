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      "Я не мав морального права": як білорус назвався українцем і брехав про "жахи Майдану"

      1981 Читать новость на русском
      Білорус назвався українцем і брехав про "жахи Майдану" на пропагандистському російському телеканалі
      Білорус назвався українцем і брехав про "жахи Майдану" на пропагандистському російському телеканалі / "Наша нива"

      Російський блогер Ілля Варламов виявив фейк російської пропаганди щодо України, в якому взяв участь і білорус. Черговий пропагандистський ролик із фейковими розповідями з’явився на одному із російських каналів – у ньому нібито українець розповідав про жахи після Майдану.

      Про це повідомляє білоруське видання "Наша нива".

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      Так, псевдоукраїнець завзято розповідав "страшні історії", які нібито спіткали його після Євромайдану.

      Нічого мені особисто не дав Еврамайдан. Ось, подивіться, де ми опинилися. Треба було дивитися в майбутнє, а ми в майбутньому залишилися без тепла, з дорогою енергією, і незрозуміло, коли все це закінчиться. Як пережити зиму, як дітей відправляти в школу?!
      – обурювався білорус перед російськими камерами.

      Однак згодом з'ясувалося, що "Чубенка" зіграв житель Мінська Віталій Юрченко. про це знайомі Юрченка відразу написали у соцмережах.

      Видання зазначає, що Віталій Юрченко сам зв'язався з редакцією, аби розповісти цю історію.

      "Наша нива" розповідає, що Юрченко працював аналітиком в білоруській компанії, яка є посередницею між телеканалами та операторами по всьому світу. Компанія прийняла замовлення від пропагандистського "Першого каналу" Росії. Вони повинні були зняти сім'ю або людину в Кривому Розі, який "страждає" від відсутності газу і дорогого опалення.

      Таку людину нібито знайшли, зняли матеріал, надіслали білоруській компанії. Однак з’ясувалось, що в матеріалі з Кривого Рогу був поганий звук, тому його не можна було відправляти замовникам.

      "Прийняли абсолютно невірне рішення перезняти сюжет з таким же текстом, що зробили в Кривому Розі. Підписали іменем тієї ж людини", – розповів Віталій Юрченко.

      Йому запропонували знятися в якості героя – і він нібито побоявся відмовитися. У день, коли ролик з'явився, троє знайомих Юрченка написали йому, що побачили сюжет.

      Я не мав ніякого морального права в цьому брати участі. Це суперечить усім моїм поглядам. Мені соромно до найвищого ступеня,
      – пояснив своє рішення хлопець.

      Він стверджує, що грошей за цей ролик не отримував. Просто всередині компанії попросили допомогти, а про наслідки в той момент він не подумав.

      "Я не можу знайти собі місця. Хочу попросити вибачення у всіх, хто це бачив і не бачив, коли за таке взагалі можна вибачити", – повідомив Юрченко.

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      Білорус додав, що "в конфлікті України і Росії не займає нічиєї позиції.  При цьому Юрченко додав, йому соромно, що він став "частиною інформаційної війни".

      Теги: Новини політики Новини Білорусі Російська пропаганда Євромайдан
      Джерело: 24 Канал
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