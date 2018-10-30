20:04
30 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ APPLE АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путін і його олені. Рогозін подався в аграрію
      Вєсті Кремля
      20:55, 29 жовтня
      Вєсті. UA. Божественні гроші Новинського. Оператор call-центру Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, сьогодні
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, 26 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Клуби інтернаціональної дружби
      Згадати все
      12:30, 28 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ APPLE АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Я не маю того тіла, як у 20! – Моніка Беллуччі відверто розповіла про красу жінки у різному віці

      841 Читать новость на русском
      Моніка Беллуччі
      Моніка Беллуччі / GettyImages

      Знаменита італійська кіноактриса Моніка Беллуччі прикрасила обкладинку французького журналу Version Femina.

      Про це зірка повідомила на своїй сторінці в Instagram. Для обкладинки розкішна Моніка Беллуччі позує у білому вбранні, демонструючи пишне декольте.

      Читайте також: Як Моніка Беллуччі відсвяткувала свій день народження у Парижі: фото

      На акторці лише ніжний натуральний макіяж, який підкреслює її справжню красу. В інтерв'ю виданню вона заявила, що жінки красиві завдяки своїй внутрішній силі, незалежно від їхнього віку.

      Ми повинні прийняти себе. Не тому, що ми стаємо потворнішим, а тому, що ми стаємо прекраснішими. Я не маю ні того тіла, ні того обличчя, як у 20! Але я отримала щось інше, а особливо досвід. У 20 років ми не маємо такої сили,
      – наголосила Беллуччі.

       

      Моніка додала, що зараз жінки мають більше прав і своєю незалежністю цінуються більше.

      "Раніше жінки лише існували за своїм будинком, тепер вони мають соціальну силу слова... Економічно незалежні жінки розглядаються з набагато більшою повагою", – додала вона.

       

      Теги: LifeStyle Кіно Моніка Беллуччі
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Що зміниться у пільгах у 2016 році
       5 січня 2016 , 21:09 8
      Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
       12 січня 2016 , 21:01 9
      Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
       21 лютого 2016 , 21:35 5
      BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
       26 січня 2016 , 07:59 6
      Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
       24 січня 2016 , 04:35
      Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
       14 лютого 2016 , 03:46 1
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук