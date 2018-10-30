Я не маю того тіла, як у 20! – Моніка Беллуччі відверто розповіла про красу жінки у різному віці

Знаменита італійська кіноактриса Моніка Беллуччі прикрасила обкладинку французького журналу Version Femina.

Про це зірка повідомила на своїй сторінці в Instagram. Для обкладинки розкішна Моніка Беллуччі позує у білому вбранні, демонструючи пишне декольте.

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На акторці лише ніжний натуральний макіяж, який підкреслює її справжню красу. В інтерв'ю виданню вона заявила, що жінки красиві завдяки своїй внутрішній силі, незалежно від їхнього віку.

Ми повинні прийняти себе. Не тому, що ми стаємо потворнішим, а тому, що ми стаємо прекраснішими. Я не маю ні того тіла, ні того обличчя, як у 20! Але я отримала щось інше, а особливо досвід. У 20 років ми не маємо такої сили,

– наголосила Беллуччі.

Моніка додала, що зараз жінки мають більше прав і своєю незалежністю цінуються більше.

"Раніше жінки лише існували за своїм будинком, тепер вони мають соціальну силу слова... Економічно незалежні жінки розглядаються з набагато більшою повагою", – додала вона.