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      "Я не могла стерпіти зради": про що розповідають дружини президентів у своїх мемуарах

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      Про життя президентів за лаштунками, інтриги навколо перших осіб держав, мабуть, можна прочитати лише у мемуарах їхніх дружин. Адже першим леді дозволяють розкривати деталі сімейного життя, коли чоловік залишить свою посаду.

      Колишня перша леді Сполучених Штатів Мішель Обама написала у своїх мемуарах про деталі життя у Білому домі, проблеми у стосунках з Бараком Обамою і образи на Дональда Трампа.

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      Книга "Становлення" одразу ж очолила рейтинги бестселерів у США, а сама Мішель поїхала у турне країною на підтримку книги.

      Чи могла я у будь-який час дня і ночі просити, що заманеться? Могла. Але потім ти усвідомлюєш, і я писала про це, що ти платиш за все. Я така ж, як і ти. Я була колись такою ж. Не розумнішою, не сильнішою, не більш обдарованою. І якщо мені вдалося, то ти також зможеш,
      – наголосила Мішель Обама.


      Мішель та Барак Обами

      Коли Мішель Обама була першою леді США?Барак Обама – 44-й президент США. Його було обрано на два терміни керування країною. Президентство Барака Обами тривало з 2009 по 2017 рік. Мішель Обама, його дружина, відповідно, весь цей час була першою леді США.

      На відміну від Мішель Обами, колишня дружина Франсуа Олланда Валері Трієлвейлер поділилася з читачами ще й скандальними причинами розлучення з екс-президентом. У 2014 році за перший тиждень продажу розкупили понад 145 тисяч примірників. Спогади Валері також очолили списки бестселерів Франції.

      Я не могла стерпіти його зради. Який сенс мовчати жінці ХХІ століття? Де тут демонстрація гідності? Де та гідність, коли жінку принизили перед усім світом?
      – писала Валері Трієлвейлер.


      Франсуа Олланд та Валері Трієлвейлер

      Як розвивалися стосунки Валері з президентом Франції? З Франсуа Олландом Валері познайомилася 1988 року. Свої стосунки вони почали у 2005, коли Валері була ще заміжньою. У 2012 Франсуа став президентом, а вже у 2014 році після скандальної публікації в журналі "Closer" про роман Олланда з актрисою Жюлі Гайє було оголошено про розрив стосунків між Франсуа та Валері.

      А от дружини екс-президентів пострадянського простору не поспішають відкривати подробиці сімейного життя. Спогади Людмили Путіної вдалося зібрати лише в одній з частин книги авторства Олега Блодського "Володимир Путін – дорога до влади". Тоді, у 2002, чинна дружина Путіна Людмила дійшла до висновку, що щастя не існує.

      Путіни
      Людмила та Володимир Путіни

      Перші леді України поки що замовчують деталі особистого життя у ролі дружин президентів. Хоча мемуари екс-дружини Віктора Януковича Людмили були б переповнені інтригами.

      Януковичі
      Віктор та Людмила Януковичі

      Покинувши Людмилу під час Євромайдану, Віктор Федорович втік до Росії з сестрою колишньої кухарки Любов'ю Полежай. У Росії вони й живуть досі. А Людмила тим часом в окупації – на анексованому РФ півострові.

      До слова, раніше 24 канал писав про те, що відома американська журналістка Опра Вінфрі запросила колишню першу леді США Мішель Обаму на інтерв'ю, під час якого та відверто відповідала на запитання щодо своєї книги та, власне, періоду свого становлення у житті.

      Автор: Олена Кук
      Теги: Новини Росії Новини України LifeStyle Новини США Барак Обама Віктор Янукович Людмила Янукович Франсуа Олланд Новини Франції Розлучення Путіна Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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