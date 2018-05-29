12:19
29 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
26°C 13°C
  • середа
    27°C 12°C
  • четвер
    30°C 17°C
  • п'ятниця
    21°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Трудолюбний Локоть. Руссотуристо за кордоном
Вєсті Кремля
21:12, 26 травня
Вєсті.UA. Жир. Княжа доба у ВР. Белуччі по-українськи
Вєсті.UA
19:24, 26 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Я не можу нічого зробити, бо осколки рвуть хлопців зсередини, – медикиня про порятунок бійців

989 Читать новость на русском

Бойовики не припиняють обстрілювати українські позиції. Минулої доби, 28 травня, гатили ледь не по всій лінії розмежування. Тричі били по мирних житлових кварталах. А у Зайцевому останні кілька тижнів вогонь не припиняється навіть удень.

У Зайцевому у всеозброєнні проводять кожен день. Часом, зазнають втрат і відповідають ворогу сторицею. Бо навіть безхмарний сонячний день не гарантія спокою.

Читайте також:  Зниклого українського військового знайшли у полоні

Так, Ольга, за освітою не медикиня, після нетривалих курсів в Десні вже два роки витягає бійців з-під обстрілів. Не рахуючи.

Я не все можу зробити. Тому що осколки проходять в хлопців всередині і обривають їм внутрішні органи, просто рвуть. Вени. І у Боді, по-моєму, розірвало над серцем вену. І він стік просто кров'ю всередині. Ми тут нічим не можемо допомогти. Відключайте камеру, бо я буду плакати,
– сказала медикиня 24-ої ОМБр імені короля Данила ЗСУ Ольга. 

Ольга не може стримати сльози, коли згадує загиблого Богдана Коломійця. Йому було 23. І спогади про його смерть болять – його не стало тиждень тому.

Загиблий боєць Богдан Коломієць
Загиблий боєць Богдан Коломієць

Фатальний снаряд бойовиків розірвався біля напівзруйноваго будинку. Навіть стіни не витримали влучань. 

І крові було по стінах. Її і зараз ще видно. У важкому стані (перебував Богдан – 24 канал),
– розповів військовослужбовець 24-ої ОМБр імені короля Данила ЗСУ на позивний "Смерека". 

"Смерека" був першим, хто у темряві прибіг на місце, де загинув боєць. Товариш по службі був поблизу і знав, що стежкою мав повертатися Богдан. Вояка кілька сотень метрів тягнули на собі.

Надавали медичну допомогу. Першу, яку змогли. І його доставили до місця, щоб його довезла "швидка",
– згадує "Смерека". 

Але домчати до шпиталю Богдана не судилося. 

Автор: Роман Пагулич
Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
В прифронтовом Покровске появится первая церковь Киевского Патриархата
сьогодні, 12:01 В прифронтовом Покровске появится первая церковь Киевского Патриархата
Злой Одессит 237
Украине важно удержаться от подрыва керченского моста
сьогодні, 08:40 Украине важно удержаться от подрыва керченского моста
Андрій Воропаєв 2983
На Світлодарській дузі українські військові змогли розширити свої позиції
28 травня, 22:01 На Світлодарській дузі українські військові змогли розширити свої позиції
Дід Панас 3361
Чем политический кризис в Италии грозит всему Европейскому союзу
28 травня, 21:01 Чем политический кризис в Италии грозит всему Европейскому союзу
Іван Яковина 1084
Комфортний відпочинок для всієї родини в Україні: топ-5 місць
28 травня, 19:02 Комфортний відпочинок для всієї родини в Україні: топ-5 місць
Анастасія Ковач-Петрушенко 2405
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук