Я не можу нічого зробити, бо осколки рвуть хлопців зсередини, – медикиня про порятунок бійців

Бойовики не припиняють обстрілювати українські позиції. Минулої доби, 28 травня, гатили ледь не по всій лінії розмежування. Тричі били по мирних житлових кварталах. А у Зайцевому останні кілька тижнів вогонь не припиняється навіть удень.

У Зайцевому у всеозброєнні проводять кожен день. Часом, зазнають втрат і відповідають ворогу сторицею. Бо навіть безхмарний сонячний день не гарантія спокою.

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Так, Ольга, за освітою не медикиня, після нетривалих курсів в Десні вже два роки витягає бійців з-під обстрілів. Не рахуючи.

Я не все можу зробити. Тому що осколки проходять в хлопців всередині і обривають їм внутрішні органи, просто рвуть. Вени. І у Боді, по-моєму, розірвало над серцем вену. І він стік просто кров'ю всередині. Ми тут нічим не можемо допомогти. Відключайте камеру, бо я буду плакати,

– сказала медикиня 24-ої ОМБр імені короля Данила ЗСУ Ольга.

Ольга не може стримати сльози, коли згадує загиблого Богдана Коломійця. Йому було 23. І спогади про його смерть болять – його не стало тиждень тому.



Загиблий боєць Богдан Коломієць



Фатальний снаряд бойовиків розірвався біля напівзруйноваго будинку. Навіть стіни не витримали влучань.

І крові було по стінах. Її і зараз ще видно. У важкому стані (перебував Богдан – 24 канал),

– розповів військовослужбовець 24-ої ОМБр імені короля Данила ЗСУ на позивний "Смерека".

"Смерека" був першим, хто у темряві прибіг на місце, де загинув боєць. Товариш по службі був поблизу і знав, що стежкою мав повертатися Богдан. Вояка кілька сотень метрів тягнули на собі.

Надавали медичну допомогу. Першу, яку змогли. І його доставили до місця, щоб його довезла "швидка",

– згадує "Смерека".

Але домчати до шпиталю Богдана не судилося.