Я не погоджуюсь з багатьма ідеями, – Супрун оцінила роботу Зеленського

Колишня очільниця МІністерства охорони здоров'я Уляна Супрун сказала, що Володимир Зеленський мав багато зустрічей з представниками міжнародної політики. Однак вона наразі не бачить від цього якогось результату.

Про це Супрун сказала в інтерв'ю 24 каналу та пояснила: "Але це лише початок тих зустрічей. І будемо спостерігати, як пройде час, чи будуть позитивні зміни щодо нашої міжнародної політики з іншими країнами".

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За її словами, окрім цього, вона оцінює роботу президента в оборонній сфері. Однак їй не подобаються ідеї, які пропонує оточення Зеленського, до прикладу, міністр закордонних справ чи люди, які займаються переговорами щодо російсько-української війни.

Я не погоджуюсь з багатьма їхніми пропозиціями. Я не погоджуюсь з тим, що повинні бути вибори місцеві. На окупованих територіях є багато вимог, перед тим, як ті вибори мають відбутись. Зокрема, Україна має мати контроль над українсько-російським кордоном, виведення військ або арешт тих людей, які є бойовиками та колаборантами з Росії,

– розповіла колишня очільниця МОЗ.

Вона вважає, що Україна має вести переговори, але в зовсім іншій позиції.

"Україна не повинна починати ці переговори у позиції "слабкості", а більше у позиції "сили". А також повинна мати свої вимоги, які мають бути виписані дуже чітко. Я цього не бачила. Я думаю і сподіваюсь, що це був провал якоїсь комунікації від президентського офісу, а не те, що Україна пішла на якісь поступки", – наголосила Супрун.

Що відомо про можливі вибори на Донбасі? 1 жовтня Україна підписала у Мінську формулу Штайнмаєра щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Формула зводиться до проведення виборів на окупованих територіях згідно з українським законодавством та під наглядом ОБСЄ. Після проведення виборів – якщо ОБСЄ їх визнає вільними – Україна надає особливий режим місцевого самоврядування територіям Донбасу, які на сьогодні є окупованими. І Київ отримує контроль над кордоном.



Більшість українців сприйняли негативно ідею нової влади. У найбільших містах вже відбулися низка акцій протесту щодо формули Штайнмаєра. Активісти закликали протистояти капітуляції та не здавати національних інтересів України.

Колишня очільниця МОЗ також зазначила, що її непокоїть монопартійна система партії "Слуга народу" та пояснила: "Є дуже чіткий вертикал від президентського офісу. Насправді, я не бачу незалежності гілок влади і це є небезпечно для країни. Президент Зеленський, на мою думку, є налаштований на зміни... Але щоб це робити через такий дуже чітку авторитарну вертикаль є трохи небезпечно, бо якби прийшов якийсь новий Янукович, то це було б дуже небезпечно для нашої країни".

Більше про це читайте в другій частині ексклюзивного інтерв'ю з Уляною Супрун на сайті 24 каналу о 18:00. Не пропустіть!