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      Я не працював на Януковича: заступник голови ДБР Бабіков розповів про своє адвокатське минуле

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      Олександр Бабіков / скріншот з відео

      Новопризначений заступник голови Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков заявив, що ніколи не був адвокатом президента-втікача Віктора Януковича і не втручатиметься у розслідування справ Майдану.

      Заступник голови ДБР на брифінгу пояснив, що в адвокатських об’єднаннях зазвичай працює декілька адвокатів. У кожному провадженні є адвокат, який безпосередньо здійснює захист клієнта, розробляє стратегію захисту людини, з якою укладений договір адвокатським об’єднанням. Саме цей адвокат відвідує судові засідання і готує документи.

      До теми: Адвокат Януковича в ДБР не займатиметься справами Майдану

      За його словами, ніяких угод з Януковичем про надання адвокатських послуг він не підписував. Водночас, Бабіков зазначив, що підписував окремі документи лише як представник адвокатського об'єднання.

      На запитання, чи він читає, що підписує, Бабіков відповів, що читає.

      Я не представляв права та інтереси Януковича. Тим паче у справах Майдану. Хтось із вас хоч раз з 2014 до 2020 року чув моє ім’я як адвоката, який надає йому правову допомогу? Я лише був адвокатом початківцем і надав свою згоду подивитися як відбувається процес,
      – запевнив Бабіков.

      Він додав, що журналістам показали "якісь огризки документів" і можуть показати ще низку документів по різних клієнтах, по яких він "навіть під тортурами не зможе пояснити, який вони стосунок мають" до його колишнього адвокатського об’єднання і яку він мав у них участь, бо це все "технічні документи".

      Чиновник також запевнив, що ніяк не може впливати на розслідування справ Майдану, бо ні директор ДБР, ні його перший заступник і заступник не є керівниками органу досудового розслідування.

      Як ексадвокат Януковича отримав посаду в ДБР

      20 січня Олександра Бабікова призначили першим заступником директора ДБР. Раніше Бабіков працював у юридичній фірмі Aver Lex, яка захищала інтереси експрезидента Віктора Януковича.

      Бабікову доручено контроль за станом досудового розслідування справ у ДБР, окрім справ Майдану.

      Читайте також: Арахамія проти призначення ексадвоката Януковича Бабікова до ДБР

      Про ймовірне призначення Бабікова на посаду в ДБР стало відомо ще 18 січня. Тоді в ГО "Родини Героїв Небесної Сотні" заявляли, що Бабікова не можна призначати до ДБР через конфлікт інтересів, адже адвокат може займатися справами злочинів проти Майдану. У свою чергу в. о. керівника ДБР Ірина Венедіктова запевняла, що жодного конфлікту інтересів не буде. Оскільки підрозділ у справах Майдану підпорядковано винятково директору ДБР.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Державне бюро розслідувань Олександр Бабіков Ірина Венедіктова Віктор Янукович
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