Я не п'яна, а розмита: мережу захопив новий б'юті тренд – піксельний макіяж

Піксельний макіяж повернувся у перелік б'юті трендів 2018 року! Він полягає у техніці точкового макіяжу, коли людина виглядає, як в старих комп'ютерних іграх.

Знаменита в Instagram канадська візажистка Мімі Чой прославилась незвичними ідеями для макіяжу. Так, 31-річна жінка змогла відтворити будь-яку фантазію.

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Цікаво, що у жінки все виглядає надто реалістично і, часом, моторошно. Однією з ідей став піксельний макіяж.

Ви не п'яні, а просто розмиті. Цей макіяж піксельної королеви ідеально підходить для вечірок у п'ятницю. Повна ніч безкоштовних напоїв гарантована, коли ви носите це,

– прокоментувала фото Мімі Чой.

Повторити подібний б'юті тренд взялися інші професійні візажисти, а також користувачі соціальних мереж.

Дивіться відео, як зробити піксельний макіяж:

Допис, поширений Clevver (@clevver) 1 Жов 2017 р. о 8:05 PDT

Зазначимо, що цей "мейк ап" може стати чудовою ідеєю для макіяжу на Хелловін-2018.

Допис, поширений London Ontario ️ Cassidy (@thepowderrooom) 3 Лют 2016 р. о 5:02 PST

Допис, поширений Brenna Mazzoni (@artbybmazz) 18 Чер 2016 р. о 5:59 PDT