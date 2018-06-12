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Я не п'яна, а розмита: мережу захопив новий б'юті тренд – піксельний макіяж

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Піксельний макіяж у виконанні Мімі Чой
Піксельний макіяж у виконанні Мімі Чой / Instagram

Піксельний макіяж повернувся у перелік б'юті трендів 2018 року!  Він полягає у техніці точкового макіяжу, коли людина виглядає, як в старих комп'ютерних іграх.

Знаменита в Instagram канадська візажистка Мімі Чой прославилась незвичними ідеями для макіяжу. Так, 31-річна жінка змогла відтворити будь-яку фантазію.

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Цікаво, що у жінки все виглядає надто реалістично і, часом, моторошно. Однією з ідей став піксельний макіяж.

Ви не п'яні, а просто розмиті. Цей макіяж піксельної королеви ідеально підходить для вечірок у п'ятницю. Повна ніч безкоштовних напоїв гарантована, коли ви носите це,
– прокоментувала фото Мімі Чой.

 

Повторити подібний б'юті тренд взялися інші професійні візажисти, а також користувачі соціальних мереж.

Дивіться відео, як зробити піксельний макіяж:

 

Допис, поширений Clevver (@clevver)

 

 Зазначимо, що цей "мейк ап" може стати чудовою ідеєю для макіяжу на Хелловін-2018.

 

Теги: LifeStyle Краса Макіяж
Джерело: 24 Канал
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