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      Я не розумів, з ким маю справу: Шевчук розповів про підкилимні ігри в КСУ

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      Шевчук розповів, чому його звільняли з КСУ
      Шевчук розповів, чому його звільняли з КСУ / Колаж 24 каналу

      Станіслав Шевчук, якого начебто 11 жовтня суд поновив на посаді голови Конституційного Суду України, опублікував у фейсбуці пост про своє бачення причин усунення його з посади в травні 2019 року. А також розповів і про свій план дій.

      У Конституційному Суді постійно боролися фракції, які намагалися встановити контроль над судом. Про це написав Шевчук у фейсбуці.

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      "Я звернувся до суддів з пропозицією забути про фракції та перейти до своєї безпосередньої роботи. Моя помилка – я не розумів, з ким маю справу", – зауважив суддя.

      За його словами, частина суддів КСУ "нездатна на творення і продукування рішень". Ще ж і надто – цих суддів спеціально призначали лише з метою гарантування контролю над судом в інтересах певних груп.

      Шевчук зауважив і ще одну свою помилку: "Я намагався знайти компроміс з цими фракціями всередині суду. А натомість мав би говорити про проблему публічно і залучати до її розв’язання суспільство".

      Зараз суддя переконує, що не піде "на жодні зовнішні й внутрішні договорняки". Тепер, мовляв, коли Шевчука суд поновив на посаді голови КСУ, усі інші судді КСУ, не готові до нових правил, "мають піти у відставку".

      "Людям, які переслідують дрібні корисливі інтереси чи інтереси певних політичних сил, грубо порушують Закон і Конституцію – не місце в Конституційному Суді України", – підсумував Шевчук.

      Зауважимо, що Окружний адміністративний суд Києва начебто поновив на посаді Станіслава Шевчука – про це повідомив 11 жовтня його радник Денис Нев'ядомський.

      У самому суді 24 каналу повідомили, що офіційного підтвердження такого рішення ще немає. Утім відомо, що справу цю дійсно розглядали та рішення вже ухвалили.

      А звільнили Шевчука із КСУ 14 травня, висловивши йому недовіру. Новою очільницею суду обрали Наталію Шапталу.

      Детальніше про звільнення Шевчука та що загалом про нього відомо – у матеріалі 24 каналу.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Судді Конституційний суд
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