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Я не страждаю від алкоголізму, – актор Джонатан Ріс-Маєрс відверто розповів про свою залежність

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Джонатан Ріс-Маєрс
Джонатан Ріс-Маєрс / Фото з вільних джерел

Ірландський актор Джонатан Ріс-Маєрс після чергового рецидиву вирішив відверто зізнатись про свою алкогольну залежність.

Про це повідомляє The Daily Mail.

41-річний Джонатан Ріс-Маєрс дедалі частіше фігурує у скандальних новинах. Так, на початку літа знаменитість заарештували в Лос-Анджелесі через запальну сварку з дружиною. Сталось це посеред здивованого натовпу в аеропорту. 

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Після інциденту Джанатан публічно попросив вибачення у своєї дружини Мари Лейн та у всіх, хто став очевидцями сімейного конфлікту. Водночас актор зізнався, що саме через алкогольну залежність він стає досить агресивним. 

Тепер я буду відомий як людина, що має проблеми з вживанням алкоголю. Я не страждаю від алкоголізму, я страждаю від алергії на алкоголь кожен раз, коли п'ю його,
– заявив Джонатан Ріс-Маєрс.

Актор додав, що ніколи не мав запоїв, а інцидент в аеропорту назвав рецидивом у боротьбі з залежністю. 

"Аеропорти – це справжній тригер для мене, оскільки вас змушують сидіти там три години, ви не можете курити, але при цьому оточені алкоголем. Звичайно, це не виправдання. Ніколи не може бути виправдання для мене, коли я п'ю", – розповів Джонатан Ріс Маєрс. 

Хто такий Джанатан Ріс-Маєрс?
Ірландський актор, відомий за участю у фільмах "Матч-пойнт", "Август Раш", "Оксамитова золота жила", "Чорний метелик", "З Парижа з любов'ю" та ін. Джонатан Ріс-Маєрс також зіграв головні ролі в серіалах "Тюдори" та "Дракула". Щодо особистого життя: актор з 2013 року перебував у відносинах з Марою Лейн. Пара одружилась в 2016 році і в грудні того ж року у них народився син Вульф. Джонатан багато років страждає від алкогольної залежності та кілька разів проходив курс лікування. 

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Алкоголь
Джерело: 24 Канал
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