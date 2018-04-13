Я не вірю, що Росія зможе зробити повномасштабний наступ на Україну, – політолог

Україна дуже велика країна, тому зараз практично неможливо вчинити повномасштабний наступ на неї.

Таку думку висловив британський політолог, експерт з російсько-українських відносин Тарас Кузьо у прямому ефірі 24 Каналу.

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Він зазначив, що для того, щоб окупувати Україну, потрібно близько 60-70% російської армії

Росія не зможе "перетравити" Україну, адже їй десь потрібно буде розташувати війська і влаштувати російську інфраструктуру,

– повідомив Кузьо.

За словами Тараса Кузьо, коли у 2014 році Україна мала взагалі поганий стан (вона була банкрутом і не мала армії), навіть тоді Росія не змогла здійснити своїх планів, тому не зможе це зробити і зараз.

Я сумніваюся, що Росія буде робити такий повномасштабний наступ, скоріше за все, це будуть лише провокації,

– сказав Кузьо.

Британський експерт зазначив, що зараз українська армія є 29 у списку найсильніших країн світу. Це вже не така армія, яка була 4 роки тому, адже 19 країн-членів НАТО мають гіршу армію.

"Україна – це не маленька країна. Я вважаю, що у 2014 році Росія вже програла, тому знову не наважиться затіяти війну", – додав Тарас Кузьо.

Нагадаємо, спеціаліст з історії та політики незалежної України Тарас Кузьо переконаний, що Україна цікава для Росії, як жертва. Він вважає, що українське і російське питання – це зовсім різні питання, які пов'язані з російським шовінізмом.