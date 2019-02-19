18:50
19 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Благання до Путіна. Універсіада з ялинками в Росії
      Вєсті Кремля
      20:14, 18 лютого
      Вєсті.UA: Чому Каплін запозичив передвиборчу програму у Гітлера. Ораторські таланти Кличка
      Вєсті.UA
      19:15, 18 лютого
      Незаконні забудови: як на землях МВС виростають житлові квартали
      ЦРУ
      09:00, 15 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН

      Я не згоден з Путіним, – Гордон пояснив, чому українці та росіяни – два різні народи

      816 Читать новость на русском
      Українці та росіяни – не один народ, а два зовсім різні
      Українці та росіяни – не один народ, а два зовсім різні / Фото з відкритих джерел

      Росіяни, українці і білоруси – не є одним народом, як про це часто заявляє президент РФ Володимир Путін. Вони абсолютно різні, хоча й приречені на дружбу. Проте, варто пам'ятати, що Кремль вчинив злочин перед трьома народами, коли втрутився у внутрішні справи України і розпочав війну на Донбасі.

      Росія розпочала війну проти України у дуже важкий для останньої час. Справді братня країна ніколи так би не поступила, сказав український журналіст Дмитро Гордон в інтерв'ю своєму російському колезі Юрію Дудю.

      Читайте також: Крим і Донбас повернуться до України: Епіфаній розповів, як об'єднання церков вдарить по Путіну

      "Я не згоден з Путіним, який каже, що це один народ. Ця туга по Радянському Союзу веде його не туди. Це два різних народи. А білоруси – третій народ. І вони абсолютно різні. І українці, і росіяни, і білоруси – вони приречені на дружбу. Просто російське керівництво вчинило злочин перед українським народом, і перед своїм народом теж", – наголосив Гордон.

      Журналіст переконаний, що росіяни будуть з кожним днем щораз більше страждати через те, що Москва втрутилася в українські внутрішні справи.

      Росія розв'язала війну в Україні у найважчий момент. Брат з братом так не вчинить. У нас був важкий момент, ми розбиралися в собі, це наша внутрішня справа. Тут з'явилася Росія, забрала Крим, розв'язала війну на Донбасі, яка триває донині. і в результаті якої понад 10 тисяч людей було вбито,
      – додав він.

      Гостра реакція українців, які не вважають росіян братнім народом, є зрозумілою. Адже тисячі військових та добровольців загинули на Донбасі від рук російських окупантів, а їхні матері та дружини залишилися без синів і чоловіків.

      На думку журналіста, росіяни і українці знову стануть братами тоді, коли жителі Росії покаяться і попросять прощення в України.

      "Росія скоїла злочин, і це тяжкий гріх, який вона взяла на себе, коли вдерлася на територію України. Якщо РФ віддасть Донбас і Крим, публічно вибачиться перед Україною за смерті, горе і розвал економіки, які вона спричинила, покається і піде з українських територій - тоді буде мир, дружба і все інше", – наголосив Гордон.

      Читайте також: "Питання закрите": Росія зухвало відповіла США на вимогу повернути Крим Україні

      Він також прокоментував появу "зелених чоловічків" на початку незаконної анексії Криму та назвав головні причини, чому Україна, зокрема українці, які жили на території півострова, здали його Росії без бою.

      1. Перша причина – це тотальна зрада з боку розміщених в Криму військ МВС і СБУ, які складалися в основному з кримчан.
      2. Друга – це злочинна неопірність української влади. Тому що влади як такої не було, був перехідний період в Україні. І ті люди, які відповідали за владу, вони не чинили опір. 

      За словами Гордона, тодішній голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов розповів йому, що керівництво РФ ставило завдання "зеленим чоловічкам" за добу захопити парламент і органи влади. Але якщо не вийде – повертатися назад. Проте, у той час чинна українська влада не вжила жодних заходів, щоб відбити військову агресію Росії.

      "Українська влада повинна були надіслати до Криму війська і захопити або знищити військових без розпізнавальних знаків. Але їм завадили три причини: слабкість, страх і зв'язок з РФ", – підсумував він.

      Як Росія анексувала Крим?На початку березня 2014 року Росія перекинула на півострів свої війська без розпізнавальних знаків. Вони окупували півострів та сприяли створенню збройне формування з російських "козаків", які називало себе "самооборона Криму".

      16 березня 2014 на території Криму і Севастополя відбувся псевдореферендум, на якому кримчани нібито голосували за приєднання до РФ. За його сфальсифікованими результатами Кремль включив Крим до свого складу. Україна, Європейський Союз, США не визнають це голосування і вважають, що Росія незаконно анексувала півострів. Провідні світові країни ввели потужні санкції проти Москви через її агресію та обіцяють зберегти їх, доки півострів не повернеться до складу України.

      blog_ava
      Помер дизайнер Карл Лагерфельд: чим запам'ятається останній показ колекції Chanel
      сьогодні
      2268
      Теги: Новини Росії Новини України Україна – Росія Новини політики Анексія Криму Новини Криму Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зміни для ФОПів: що їм хочуть заборонити і чому
      сьогодні , 18:05 Зміни для ФОПів: що їм хочуть заборонити і чому
      Яніна Ткачук 520
      Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      18 лютого , 14:30 Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      Євгенія Мазур 1
      Як кандидати використовують дітей для піару
      сьогодні , 17:00 Як кандидати використовують дітей для піару
      Світлана Попова 930
      Я для себе пройшов усі конкурси, – Сергій Бабкін про Євробачення і хіт, яким підкорив радіо
      сьогодні , 16:00 Я для себе пройшов усі конкурси, – Сергій Бабкін про Євробачення і хіт, яким підкорив радіо
      754
      Львівська сотня – маленьке диво 19 лютого, завдяки якому вистояв Майдан
      сьогодні , 15:35 Львівська сотня – маленьке диво 19 лютого, завдяки якому вистояв Майдан
      Артем Овдієнко 1309
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук