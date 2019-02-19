Я не згоден з Путіним, – Гордон пояснив, чому українці та росіяни – два різні народи

Росіяни, українці і білоруси – не є одним народом, як про це часто заявляє президент РФ Володимир Путін. Вони абсолютно різні, хоча й приречені на дружбу. Проте, варто пам'ятати, що Кремль вчинив злочин перед трьома народами, коли втрутився у внутрішні справи України і розпочав війну на Донбасі.

Росія розпочала війну проти України у дуже важкий для останньої час. Справді братня країна ніколи так би не поступила, сказав український журналіст Дмитро Гордон в інтерв'ю своєму російському колезі Юрію Дудю.

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"Я не згоден з Путіним, який каже, що це один народ. Ця туга по Радянському Союзу веде його не туди. Це два різних народи. А білоруси – третій народ. І вони абсолютно різні. І українці, і росіяни, і білоруси – вони приречені на дружбу. Просто російське керівництво вчинило злочин перед українським народом, і перед своїм народом теж", – наголосив Гордон.

Журналіст переконаний, що росіяни будуть з кожним днем щораз більше страждати через те, що Москва втрутилася в українські внутрішні справи.

Росія розв'язала війну в Україні у найважчий момент. Брат з братом так не вчинить. У нас був важкий момент, ми розбиралися в собі, це наша внутрішня справа. Тут з'явилася Росія, забрала Крим, розв'язала війну на Донбасі, яка триває донині. і в результаті якої понад 10 тисяч людей було вбито,

– додав він.

Гостра реакція українців, які не вважають росіян братнім народом, є зрозумілою. Адже тисячі військових та добровольців загинули на Донбасі від рук російських окупантів, а їхні матері та дружини залишилися без синів і чоловіків.

На думку журналіста, росіяни і українці знову стануть братами тоді, коли жителі Росії покаяться і попросять прощення в України.

"Росія скоїла злочин, і це тяжкий гріх, який вона взяла на себе, коли вдерлася на територію України. Якщо РФ віддасть Донбас і Крим, публічно вибачиться перед Україною за смерті, горе і розвал економіки, які вона спричинила, покається і піде з українських територій - тоді буде мир, дружба і все інше", – наголосив Гордон.

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Він також прокоментував появу "зелених чоловічків" на початку незаконної анексії Криму та назвав головні причини, чому Україна, зокрема українці, які жили на території півострова, здали його Росії без бою.

Перша причина – це тотальна зрада з боку розміщених в Криму військ МВС і СБУ, які складалися в основному з кримчан. Друга – це злочинна неопірність української влади. Тому що влади як такої не було, був перехідний період в Україні. І ті люди, які відповідали за владу, вони не чинили опір.

За словами Гордона, тодішній голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов розповів йому, що керівництво РФ ставило завдання "зеленим чоловічкам" за добу захопити парламент і органи влади. Але якщо не вийде – повертатися назад. Проте, у той час чинна українська влада не вжила жодних заходів, щоб відбити військову агресію Росії.

"Українська влада повинна були надіслати до Криму війська і захопити або знищити військових без розпізнавальних знаків. Але їм завадили три причини: слабкість, страх і зв'язок з РФ", – підсумував він.

Як Росія анексувала Крим?На початку березня 2014 року Росія перекинула на півострів свої війська без розпізнавальних знаків. Вони окупували півострів та сприяли створенню збройне формування з російських "козаків", які називало себе "самооборона Криму".



16 березня 2014 на території Криму і Севастополя відбувся псевдореферендум, на якому кримчани нібито голосували за приєднання до РФ. За його сфальсифікованими результатами Кремль включив Крим до свого складу. Україна, Європейський Союз, США не визнають це голосування і вважають, що Росія незаконно анексувала півострів. Провідні світові країни ввели потужні санкції проти Москви через її агресію та обіцяють зберегти їх, доки півострів не повернеться до складу України.