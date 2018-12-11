21:41
11 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      РОМАН НАСІРОВ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Особистий прибиральник Кадирова. Нелітаюче таксі
      Вєсті Кремля
      22:23, 10 грудня
      Вєсті.UA. Обмеження для секс-символа СРСР. Топографічний кретинізм російських ЗМІ
      Вєсті.UA
      20:22, сьогодні
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, 8 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РОМАН НАСІРОВ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Я не згоден віддати "Центренерго" Порошенку як подарунок з нагоди виходу на пенсію, – Лещенко

      525 Читать новость на русском

      13 грудня 2018 року держава мала укласти "угоду року": на продаж виставили підприємство, яке постачає українцям електроенергію – "Центренерго". Раптом з'явилася інформація, що на конкурсі тільки двоє покупців. Один з яких, начебто, від Порошенка, а другий – лише щоб замилити очі.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів народний депутат Сергій Лещенко.

      Читайте також: В Україні зірвали продаж "Центренерго": експерт назвав причини

      За його словами, депутат особисто намагався зупинити приватизацію цього підприємства, адже "Центренерго" – це один з небагатьох приваблиивих активів, які залишилися у державній власності. 

      Віддати його просто як подарунок чинному президенту до виходу на пенсію я не погоджувався, і, гадаю, інші громадяни – теж,
      – наголосив Лещенко.

      І додав, що "Центренерго" – це три величезних теплоелектростанції в Донецькій, Харківській та Київській областях: "Не виключаю, що військовий стан запровадили для того, щоб відштовхнути іоземних інвесторів від того підприємства". 

      Нагадаємо, що держава виставила на продаж 78,2% акцій ПАТ "Центренерго". Раніше у Кабінеті Міністрів України планували провести аукціон з продажу "Центренерго" до 1 грудня 2018. 11 грудня зранку експерт з питань енергетики Андрій Герус на своїй Facebook-сторінці написав, що Фонд державного майна скасував конкурс з приватизації компанії "Центренерго".

      Теги: Новини України Петро Порошенко Сергій Лещенко Корупція Енергетика
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Чим займався Порошенко під час двох тижнів воєнного стану: цікаві факти
      сьогодні , 21:00 Чим займався Порошенко під час двох тижнів воєнного стану: цікаві факти
      Сергій Лещенко 808
      Як стати на квартирний облік: інструкція
      сьогодні , 19:01 Як стати на квартирний облік: інструкція
      Яніна Ткачук 799
      Про "нову" російську базу поблизу кордону з Україною
      сьогодні , 19:01 Про "нову" російську базу поблизу кордону з Україною
      Дмитро Снєгирьов 3618
      Кого світ втратив у 2018 році: визначні політики, вчені, артисти
      сьогодні , 18:02 Кого світ втратив у 2018 році: визначні політики, вчені, артисти
      Наталя Боднар 3138
      Заложникам советских фильмов: правда о репрессиях, оккупации и "черно-белой" войне
      сьогодні , 17:30 Заложникам советских фильмов: правда о репрессиях, оккупации и "черно-белой" войне
      Павло Казарін 450
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      В Києві пройшов відкритий чемпіонат України з бодібілдингу
       29 жовтня 2016 , 23:38
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      Головні новини футболу 17 серпня: Теодорчик перейшов в Удінезе, Де Брюйне вибув на 3 місяці
       18 серпня , 07:00
      Екс-капітан збірної України розповів, чому свого часу віддав перевагу закордонному клубу
       10 листопада , 09:10
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук