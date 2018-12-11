Я не згоден віддати "Центренерго" Порошенку як подарунок з нагоди виходу на пенсію, – Лещенко
13 грудня 2018 року держава мала укласти "угоду року": на продаж виставили підприємство, яке постачає українцям електроенергію – "Центренерго". Раптом з'явилася інформація, що на конкурсі тільки двоє покупців. Один з яких, начебто, від Порошенка, а другий – лише щоб замилити очі.
Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів народний депутат Сергій Лещенко.
Читайте також: В Україні зірвали продаж "Центренерго": експерт назвав причини
За його словами, депутат особисто намагався зупинити приватизацію цього підприємства, адже "Центренерго" – це один з небагатьох приваблиивих активів, які залишилися у державній власності.
Віддати його просто як подарунок чинному президенту до виходу на пенсію я не погоджувався, і, гадаю, інші громадяни – теж,
– наголосив Лещенко.
І додав, що "Центренерго" – це три величезних теплоелектростанції в Донецькій, Харківській та Київській областях: "Не виключаю, що військовий стан запровадили для того, щоб відштовхнути іоземних інвесторів від того підприємства".
Нагадаємо, що держава виставила на продаж 78,2% акцій ПАТ "Центренерго". Раніше у Кабінеті Міністрів України планували провести аукціон з продажу "Центренерго" до 1 грудня 2018. 11 грудня зранку експерт з питань енергетики Андрій Герус на своїй Facebook-сторінці написав, що Фонд державного майна скасував конкурс з приватизації компанії "Центренерго".
Вибір редакції
-
Смартфон Vivo NEX Dual Display з двома екранами представили офіційно: характеристики і фотосьогодні , 21:00
-
"Насіров отримав Томос про поновлення на посаді": соцмережі обговорюють поновлення посадовцясьогодні , 20:56
-
Для багатьох нинішніх політиків наступні вибори будуть останніми, – експертсьогодні , 20:01