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      Я нічого не обіцяв, – нардеп-фермер зі "Слуги народу" втік від камери: відео

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      Нардеп Тимофійчук зі "Слуги народу" втік від журналістів
      Нардеп Тимофійчук зі "Слуги народу" втік від журналістів / Скрнішот із відео "Радіо Свобода"

      Народний депутат від "Слуги народу" Володимир Тимофійчук не зміг пояснити, з якою програмою йшов на вибори. Його обирали по 89 мажоритарному округу.

      Тимофійчук вирішив втекти від запитань, відповідне відео опублікувало "Радіо Свобода" на своїй фейсбук-сторінці.

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      Нардеп зазначив, що перед обранням «займався фермерством у себе вдома – вирощував зернові культури». Однак про свою програму нічого відповісти не зміг.

      Законопроєкти я не пропонував. Я нічого не обіцяю… Не обіцяв нічого,
      – сказав він.

      Згодом Володимир Тимофійчук зник у сесійній залі, пояснивши все браком часу. До слова, він – член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, директор ПП "Агро-Лідер".

       
      Зазначимо, Тимофійчук заявляв, що рішення піти у політику йому далося важко, так як він фермер, і звик працювати на землі. Однак після свого обрання він пообіцяв постаратися зробити щось для свого району в якості депутата. 


      Володимир Тимофійчук/ Скріншот зі сторінки "Слуги народу" у Фейсбук

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      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Верховна Рада Законодавство Мажоритарники
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