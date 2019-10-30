Я нічого не обіцяв, – нардеп-фермер зі "Слуги народу" втік від камери: відео

Народний депутат від "Слуги народу" Володимир Тимофійчук не зміг пояснити, з якою програмою йшов на вибори. Його обирали по 89 мажоритарному округу.

Тимофійчук вирішив втекти від запитань, відповідне відео опублікувало "Радіо Свобода" на своїй фейсбук-сторінці.

Маєте це знати: Хотів спровокувати журналістів, – Яременко про інтимну переписку з повією у Раді: фото

Нардеп зазначив, що перед обранням «займався фермерством у себе вдома – вирощував зернові культури». Однак про свою програму нічого відповісти не зміг.

Законопроєкти я не пропонував. Я нічого не обіцяю… Не обіцяв нічого,

– сказав він.

Згодом Володимир Тимофійчук зник у сесійній залі, пояснивши все браком часу. До слова, він – член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, директор ПП "Агро-Лідер".

Зазначимо, Тимофійчук заявляв, що рішення піти у політику йому далося важко, так як він фермер, і звик працювати на землі. Однак після свого обрання він пообіцяв постаратися зробити щось для свого району в якості депутата.



Володимир Тимофійчук/ Скріншот зі сторінки "Слуги народу" у Фейсбук