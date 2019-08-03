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      Я нічого не підривав, – Зеленський не вважає ситуацію з Богданом підривом довіри до медіа

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      Володимир Зеленський під час візиту до Трускавця
      Володимир Зеленський під час візиту до Трускавця / President.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський не вважає підривом довіри до медіа і не бачить підстав для спростування інформації щодо заяви керівника Офісу Президента Андрія Богдана про звільнення з посади.

      Під час візиту до Трускавця 3 липня Зеленський відповів на запитання журналіста про те, чи вважає він необхідним звільнити Богдана після історії довкола його заяви про відставку, адже цілу добу суспільство було дезінформоване.

      Читайте також: Хто стоїть за витоком щодо заяви Богдана про відставку

      "Я ж не знаю, що ви робили, чим ви займалися. Хтось дезінформував суспільство", – сказав Зеленський у відповідь.

      На репліку журналістки про те, що "фактично це був крок до підриву довіри до медіа", президент відреагував: "Я нічого не підривав. Наші хлопці – це одна команда. Ми не тримаємось за крісла. Я можу ще раз повторити".

      Потім Зеленському поставили питання про те, що не було спростування про те, що Богдан насправді не звільняється.

      Я не знаю – спростування чого? Він же написав заяву – це правда. У чому неправда? Людина готова в будь-який час, коли суспільство хоче, або коли людина хоче,
      – відреагував на це президент.

      Що відомо про заяву Андрія Богдана про відставку? Заява Богдана на звільнення з посади голови Офісу Президента з’явилась у ЗМІ ввечері 1 серпня. Проте цілий вечір і частину наступного дня ні в Офісі Президента, ні прес-секретар самого глави держави не підтверджували, але й не спростовували інформацію про ймовірне звільнення Богдана.

      2 серпня Зеленський заявив, що Богдан справді написав заяву на звільнення, але це нічого не означає. Президент сказав, що такі заяви написали всі в його команді, щоб у будь-який момент можна було відправити службовця у відставку.

      Зеленський також заявив, що не підписував заяву Богдана, проте може зробити це в будь-який момент. Зрештою, і сам Богдан підтвердив, що писав заяву на відставку – як і всі. А дізнались про неї, за словами Богдана, чи то через витоки, чи то через СБУ, чи то через провокацію спецслужб.

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Андрій Богдан Офіс Президента
      Джерело: 24 канал
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