Я нічого не підривав, – Зеленський не вважає ситуацію з Богданом підривом довіри до медіа

Президент України Володимир Зеленський не вважає підривом довіри до медіа і не бачить підстав для спростування інформації щодо заяви керівника Офісу Президента Андрія Богдана про звільнення з посади.

Під час візиту до Трускавця 3 липня Зеленський відповів на запитання журналіста про те, чи вважає він необхідним звільнити Богдана після історії довкола його заяви про відставку, адже цілу добу суспільство було дезінформоване.

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"Я ж не знаю, що ви робили, чим ви займалися. Хтось дезінформував суспільство", – сказав Зеленський у відповідь.

На репліку журналістки про те, що "фактично це був крок до підриву довіри до медіа", президент відреагував: "Я нічого не підривав. Наші хлопці – це одна команда. Ми не тримаємось за крісла. Я можу ще раз повторити".

Потім Зеленському поставили питання про те, що не було спростування про те, що Богдан насправді не звільняється.

Я не знаю – спростування чого? Він же написав заяву – це правда. У чому неправда? Людина готова в будь-який час, коли суспільство хоче, або коли людина хоче,

– відреагував на це президент.

Поцікавились в президента чи є нормальною ситуація, коли у ЗМІ спливла заява на звільнення глави ОПУ Богдана pic.twitter.com/oSaFzrORGB — Українська правда ️ (@ukrpravda_news) August 3, 2019

Що відомо про заяву Андрія Богдана про відставку? Заява Богдана на звільнення з посади голови Офісу Президента з’явилась у ЗМІ ввечері 1 серпня. Проте цілий вечір і частину наступного дня ні в Офісі Президента, ні прес-секретар самого глави держави не підтверджували, але й не спростовували інформацію про ймовірне звільнення Богдана.



2 серпня Зеленський заявив, що Богдан справді написав заяву на звільнення, але це нічого не означає. Президент сказав, що такі заяви написали всі в його команді, щоб у будь-який момент можна було відправити службовця у відставку.



Зеленський також заявив, що не підписував заяву Богдана, проте може зробити це в будь-який момент. Зрештою, і сам Богдан підтвердив, що писав заяву на відставку – як і всі. А дізнались про неї, за словами Богдана, чи то через витоки, чи то через СБУ, чи то через провокацію спецслужб.