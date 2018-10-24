Я ніяк не холостяк: Шнуров підтвердив своє одруження
Скандальний російський співак і лідер гурту "Ленинград" Сергій Шнуров справді одружився з Ольгою Абрамовою, яка майже на 20 років молодша за нього.
Це підтвердив сам Шнуров, опублікувавши спільне фото з Ольгою в Іnstagram, яке супроводжував вірш.
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Скрні-шот із сторінки Шнурова
Як відомо, четвертою дружиною 45-річного Шнурова стала 26-річна світська левиця Ольга Абрамова. Пару одружили в одному з петербурзьких РАГСів, церемонія відбулася дуже швидко і скромно.
Сергій Шнуров та його третя дружина Олена Мозгова (Матильда) заявили про розлучення весною 2018 року. Зіркова пара пробула в офіційному шлюбі майже 8 років.
Джерело: 24 Канал
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