Я обожнюю український борщ, – Періс Хілтон розповіла про майбутні кулінарні експерименти

Популярна модель та співачка Періс Хілтон після відвідання Львова заявила, що можливо навчиться готувати український борщ. Ця страва дуже сподобалась зірці.

Про це знаменита американка заявила в інтерв'ю Каті Осадчій.

Як відомо, 30 березня Періс Хілтон гостювала у Львові, де була запрошена на відкриття готелю в центрі міста. Співачка прибула до України разом зі свої нареченим Крісом Зілкою, дідусь якого родом з Маріуполя. Актор зізнався, що його родина зберігає українські традиції. Зокрема, варять борщ, ходять до церкви та вистоюють "довге богослужіння на Великдень".

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Водночас Періс Хілтон розповіла, що вона в захваті від України. Традиційну страву зірка, можливо, навчиться готувати для коханого.

Я обожнюю борщ. Поки не вмію його готувати. Але хто зна, можливо, одного дня навчуся,

– зазначила Періс Хілтон.

Зіркова пара мило привітала всіх християн з Великоднем та повернулась до Каліфорнії.

Дивіться відео інтерв'ю Каті Осадчої з Періс Хілтон та Крісом Зілкою: