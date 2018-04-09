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ВЕЛИКДЕНЬ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Я обожнюю український борщ, – Періс Хілтон розповіла про майбутні кулінарні експерименти

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Періс Хілтон та Кріс Зілка
Періс Хілтон та Кріс Зілка / Фото з соцмереж

Популярна модель та співачка Періс Хілтон після відвідання Львова заявила, що можливо навчиться готувати український борщ. Ця страва дуже сподобалась зірці.

Про це знаменита американка заявила в інтерв'ю Каті Осадчій.

Як відомо, 30 березня Періс Хілтон гостювала у Львові, де була запрошена на відкриття готелю в центрі міста. Співачка прибула до України разом зі свої нареченим Крісом Зілкою, дідусь якого родом з Маріуполя. Актор зізнався, що його родина зберігає українські традиції. Зокрема, варять борщ, ходять до церкви та вистоюють "довге богослужіння на Великдень".

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Водночас Періс Хілтон розповіла, що вона в захваті від України. Традиційну страву зірка, можливо, навчиться готувати для коханого.

Я обожнюю борщ. Поки не вмію його готувати. Але хто зна, можливо, одного дня навчуся,
– зазначила Періс Хілтон.

Зіркова пара мило привітала всіх християн з Великоднем та повернулась до Каліфорнії.

Дивіться відео інтерв'ю Каті Осадчої з Періс Хілтон та Крісом Зілкою:

Теги: Новини України LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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