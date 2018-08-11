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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Я планую мати дітей, – зірка "Сам удома" Маколей Калкін розповів про особисте життя

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Маколей Калкін
Маколей Калкін / hollywoodlife.com

Голлівудський актор Маколей Калкін, який зіграв головну роль у перших фільмах "Сам удома", приголомшив відвертим інтерв'ю. Знаменитість заявив, що готовий мати дітей та прагне це реалізувати найближчим часом.

Актор поділився своїми планами в особистому житті журналістам US Magazine.

Як відомо, 37-річний Маколей Калкін зустрічається з акторкою Брендою Сонг. Зірка на 7 років молодша за свого обранця, однак це не стає на заваді у будуванні досить серйозних планів на майбутнє. 

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Я збираюся мати діток. Ця моя хороша ідея. Від неї (Бренди Сонг, – ред.) в мене будуть гарненькі дітки. Вона азіатка, тож у мене будуть гарні малюки-азіати. Це буде чарівно: зграйка Шонів Леннонів бігатиме по хаті. Ось чого я прагну, 
– заявив Маколей Калкін. 

 

Окрім цього, актор розповів, що вже зробив перші кроки до створення міцної сім'ї з Брендою Сонг. Пара невдовзі оселиться у його маєтку та навіть заведуть домашніх улюбленців – кота та собаку. 

"У мене хороше життя. Маленька чудова родина – гарненька дівчина, гарненький собака, гарненький котик і всяке таке. Ми з'їдемося. Займатимемося оселею і всім іншим", – зізнався Маколей Калкін. 

Хто такий Маколей Калкін?Голлівудський актор, який мав чималу популярність у 1990-их роках. Маколей Калкін зіграв у фільмах "Сам удома" та "Сам удома-2", "Дядечко Бак", "Хороший син", "Зрозуміє тільки самотній", "Сходи Якова" та інших. Щодо особистого життя, то чоловік одружився з акторкою Рейчел Майнер у 1998 році. Однак пара у 2002 році офіційно розлучилась. Згодом Маколей Калкін мав тривалі стосунки з Мілою Куніс, однак зірка вирішила припинити їхні стосунки. Тепер знаменитість прагне створити сім'ю з Брендою Сонг.

Теги: LifeStyle Кіно Зіркові романи
Джерело: 24 Канал
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