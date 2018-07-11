Я припускаю, що ФІФА хотіла догодити Росії, адже її рішення абсурдне, – журналіст

Спортивний журналіст Констянтин Андрюк заявив, що рішення ФІФА є абсурдним, тому що там немає такого пункту, згідно з яким, ФІФА могла б покарати Віду чи навіть Вукоєвича.

Про це він повідомив у прямому ефірі 24 каналу.

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"Рішення ФІФА є абсурдним, тому що там немає такого пункту, згідно з яким, ФІФА могла б покарати Віду чи навіть Вукоєвича. Адже навіть якщо воно і було, то відбувалося не в межах футбольного матчу", – заявив спортивний журналіст.

Що в цьому відео є провокативним? Якби вони сказали щось проти Путіна, то це була б інша справа. А так вони не казали нічого провокативного чи образливого. Можливо, як варіант, таким чином Віда хотів зробити так би мовити "колючий" жест сербам, які цього не люблять,

– прокоментував Андрюк.

"Я знаю точно, що це відео викидалося в мережу не для того, щоб зробити хайп. Але раз воно так бомбануло у росіян, то тим самим вони показують, що їх зачепило це, як вони написали фашистське, гасло", – відповів він.

Я припускаю, що ФІФА хотіла догодити Росії, тому що, по суті, карати треба було Віду, а покарали Вукоєвича, який не є футболістом. Тобто вони мали принести когось в жертву. Адже, якби покарали Віду, то обурилася б збірна Хорватії. Тому ФІФА зробили саме так, щоб заспокоїти російську вболівальну масу і догодити самій Росії,

– наголосив спортивний журналіст.

Констянтин Андрюк вважає, що після Кубку світу Вукоєвича повернуть назад. Він думає, що це сталося тому що на Хорватію почали тиснути, адже, за словами журналіста, ФІФА корумпована структура, і там можуть натиснути на будь-кого.

"Для нас головне, що гасло "Слава Україні" – це наше патріотичне гасло, яке нікого не ображає. Треба пояснити всьому світі, що воно ні з чим не пов’язане", – додав він.