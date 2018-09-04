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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Я приїхав до збірної України перемагати, – Олексій Лень

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Олексій Лень
Олексій Лень

Зірковий український центровий Олексій Лень прибув до України, щоб допомогти національній команді у вересневих матчах відбору на чемпіонат світу проти Іспанії та Чорногорії.

Відразу після повернення на Батьківщину центровий Атланти поспілкувався із журналістами в аеропорту Бориспіль, пише Федерація баскетболу України.

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"Пройшло сім років як я поїхав з України і тепер повертаюсь сюди з відмінним настроєм. Я дуже задоволений і приїхав сюди перемагати. На нас чекають дві важливі гри - проти Іспанії та Чорногорії. У мене буде ще два тижні, щоб познайомитись з командою і тренерами і як слід підготуватися до матчів", – зазначив Олексій Лень.

Нагадаємо, що тренерський штаб збірної України з баскетболу оголосив склад національної команди, який розпочне підготовку до матчів вересневого вікна відбору на Чемпіонат світу – 2019.

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Теги: Баскетбол Збірна України з баскетболу Спорт
Джерело: 24 Канал
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